Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индийская молодежь поздравила Россию с праздником в интернете

Общество
12 июня, 17:01 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества совместно с Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и организацией BRICS International Forum

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Интернет-фестиваль "Индия поздравляет Россию" прошел в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели. Как сообщил ТАСС сотрудник РЦНК Арсений Старков, первое подобное мероприятие было организовано в 2015 году.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"Впервые Россотрудничество и Международная федерация индийско-российских молодежных клубов (МФИРМК) провели подобное мероприятие в 2015 году. Количество участников такого фестиваля постоянно растет", - сказал Старков.

Он отметил, что начиная с середины мая этого года любой индиец мог записать видеопоздравление в адрес россиян и направить его на сайт МФИРМК или на партнерские сайты. Всего набралось более 50 таких поздравлений, самые интересные из которых гости смогли увидеть на встрече в РЦНК. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества совместно с Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и организацией BRICS International Forum (Международный форум БРИКС).

В зале собрались члены этих организаций, а также студенты, дипломаты, журналисты, представители общественности.

"Хочу сказать спасибо России"

"Этот праздник мы отмечаем сегодня, когда Индия и Россия празднуют 70 лет установления дипотношений, я поздравляю всех с этим праздником и желаю всем успеха и всего доброго", - отметила в своем выступлении перед собравшимися представитель МИД Индии Читра Суреш.

Как сказала ТАСС представитель BRICS International Forum Каролина Манини, которая недавно стала первой в Индии доктором философии по теме БРИКС, важно, что, несмотря на все политические перемены в мире, Россия остается верным другом Индии.

"Я хочу сказать спасибо России, которая остается нашим большим другом, и мне приятно быть частью этого события - празднования Дня России. Я желаю вам радости и процветания", - сказала Манини.

Во время праздника состоялся показ документального фильма, посвященного автопробегу по маршруту, которым в XV веке прошел русский путешественник Афанасий Никитин, кроме того гости фестиваля могли познакомится с фотовыставкой, посвященной России.

Как отметила в разговоре с ТАСС советник посольства РФ в Индии Нана Мгеладзе, такой интернет-формат поздравления Российской Федерации с ее национальным днем безусловно новаторский. "Эта идея, придуманная индийскими молодыми людьми, показывает, насколько искренне индийцы любят нашу страну. Конечно, такая форма поздравления через интернет адресована в первую очередь молодежи, и мы надеемся, что эта инициатива получит развитие и будет поддержана и нашими, российскими молодежными организациями", - сказала Мгеладзе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы
7
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
2
Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы
3
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
4
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюс
7
Полиция задержала Алексея Навального
Темы дня
Загрузка...
Реклама