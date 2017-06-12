Индийская молодежь поздравила Россию с праздником в интернете

Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборьюСпорт 12 июня, 17:07
Стоичков: Кубок конфедераций нужен сборной России, чтобы усовершенствовать игру к ЧМ-2018Спорт 12 июня, 16:46
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре МосквыОбщество 12 июня, 16:41
Россиянин Мудров выступит на турнире по прыжкам с шестом в бельгийском Генте 17 июняСпорт 12 июня, 16:25
Христо Стоичков презентовал Детский кубок чемпионов по футболу в МосквеСпорт 12 июня, 16:18
В Уфе в День России открылся исторический парк "Россия - Моя история"Общество 12 июня, 16:14
Жители Улан-Удэ отметили День России в 30-градусную жаруОбщество 12 июня, 16:11
День России в Перми отметили карнавалом и фестивалем кузнечного мастерстваОбщество 12 июня, 15:59
Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюсСпорт 12 июня, 15:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Интернет-фестиваль "Индия поздравляет Россию" прошел в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели. Как сообщил ТАСС сотрудник РЦНК Арсений Старков, первое подобное мероприятие было организовано в 2015 году.
"Впервые Россотрудничество и Международная федерация индийско-российских молодежных клубов (МФИРМК) провели подобное мероприятие в 2015 году. Количество участников такого фестиваля постоянно растет", - сказал Старков.
Он отметил, что начиная с середины мая этого года любой индиец мог записать видеопоздравление в адрес россиян и направить его на сайт МФИРМК или на партнерские сайты. Всего набралось более 50 таких поздравлений, самые интересные из которых гости смогли увидеть на встрече в РЦНК. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества совместно с Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и организацией BRICS International Forum (Международный форум БРИКС).
В зале собрались члены этих организаций, а также студенты, дипломаты, журналисты, представители общественности.
"Этот праздник мы отмечаем сегодня, когда Индия и Россия празднуют 70 лет установления дипотношений, я поздравляю всех с этим праздником и желаю всем успеха и всего доброго", - отметила в своем выступлении перед собравшимися представитель МИД Индии Читра Суреш.
Как сказала ТАСС представитель BRICS International Forum Каролина Манини, которая недавно стала первой в Индии доктором философии по теме БРИКС, важно, что, несмотря на все политические перемены в мире, Россия остается верным другом Индии.
"Я хочу сказать спасибо России, которая остается нашим большим другом, и мне приятно быть частью этого события - празднования Дня России. Я желаю вам радости и процветания", - сказала Манини.
Во время праздника состоялся показ документального фильма, посвященного автопробегу по маршруту, которым в XV веке прошел русский путешественник Афанасий Никитин, кроме того гости фестиваля могли познакомится с фотовыставкой, посвященной России.
Как отметила в разговоре с ТАСС советник посольства РФ в Индии Нана Мгеладзе, такой интернет-формат поздравления Российской Федерации с ее национальным днем безусловно новаторский. "Эта идея, придуманная индийскими молодыми людьми, показывает, насколько искренне индийцы любят нашу страну. Конечно, такая форма поздравления через интернет адресована в первую очередь молодежи, и мы надеемся, что эта инициатива получит развитие и будет поддержана и нашими, российскими молодежными организациями", - сказала Мгеладзе.