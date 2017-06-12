В парке "Сокольники" в Москве в праздничных фестивалях приняли участие 100 тыс. человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек стали участниками фестивалей, посвященных Дню России, в московском парке "Сокольники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

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"В них уже приняли участие более 100 тысяч человек, и граждане продолжают приходить", - сказал представитель полиции.

Праздник в "Сокольниках" открыла "Большая тренировка", в которой принял участие Марат Канкадзе - один из самых титулованных мотоэкстремалов. А для футбольных фанатов представлен настоящий трофей футбольных команд - Кубок РФПЛ. По окончании "Большой тренировки" на Фестивальной площади началась концертная программа "Наши в городе", где выступают молодые российские эстрадные группы.

На эстраде "Ротонда" проходит III Московский фестиваль литературы.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка.