Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В парке "Сокольники" в Москве в праздничных фестивалях приняли участие 100 тыс. человек

Общество
12 июня, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Праздник в "Сокольниках" открыла "Большая тренировка", в которой принял участие Марат Канкадзе - один из самых титулованных мотоэкстремалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 100 тысяч человек стали участниками фестивалей, посвященных Дню России, в московском парке "Сокольники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"В них уже приняли участие более 100 тысяч человек, и граждане продолжают приходить", - сказал представитель полиции.

Праздник в "Сокольниках" открыла "Большая тренировка", в которой принял участие Марат Канкадзе - один из самых титулованных мотоэкстремалов. А для футбольных фанатов представлен настоящий трофей футбольных команд - Кубок РФПЛ. По окончании "Большой тренировки" на Фестивальной площади началась концертная программа "Наши в городе", где выступают молодые российские эстрадные группы.

На эстраде "Ротонда" проходит III Московский фестиваль литературы.

Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы
7
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
2
Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы
3
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
4
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюс
7
Полиция задержала Алексея Навального
Темы дня
Загрузка...
Реклама