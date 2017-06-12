Москвичи и гости столицы приняли участие в фестивале "Многонациональная Россия"

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МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Тысячи москвичей и гостей столицы собрались на Пушкинской площади, где с полудня проходит фестиваль "Многонациональная Россия", чтобы вместе отпраздновать День России. По словам гостей, этот праздник является одним их тех, который объединяет всех жителей нашей Родины.
"День России для меня - праздник силы духа и единства Родины. Здесь можно своими глазами увидеть, насколько разнообразна и неповторима наша страна. Я считаю, что этот праздник объединяет всех россиян, независимо от возраста, вероисповедания и политических идей. Здесь каждый чувствует причастность к жизни России", - поделился своими эмоциями житель Смоленска Александр Агафонов, который специально приехал сюда с женой и дочкой.
Организаторы подготовили насыщенную культурную программу для всех возрастов. На площади раскинулось несколько тематических шатров, в которых все желающие смогли приобщиться к культурном разнообразию нашей страны.
Детям и взрослым показывали мультфильмы из цикла "Мульти-Россия" о разных народах и городах; в шатре "Страна ремесел" работала настоящая кузница и гончарный круг для создания шедевров из керамики; в шатре "Страна кукол" разместилась кукольная мастерская и выставка кукол в национальных костюмах.
"Впечатлений море, мы будто совершили экскурсию по России, поближе познакомились с традициями разных народов. А ребенок просто в восторге, даже не хотел уходить. Масса положительных эмоций", - сказала жительница Дмитрова Наталья, пришедшая на праздник со своим восьмилетним сыном.
Увидеть все многообразие нарядов можно было не только на куклах. На главной сцене фестиваля прошел настоящий модный показ костюмов разных народов и исторических эпох.
Кульминацией праздника стало исполнение гимна России. Артистам подпевали тысячи гостей. А завершился праздник масштабным концертом, в котором приняли участие артисты телевизионного шоу "Голос" разных сезонов и танцевальные коллективы из разных уголков страны.
День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.