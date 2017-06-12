Новогодняя елка, забеги снегурочек, парусная регата: как отмечают День России в ЦФО

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. День России в городах Центрального федерального округа (ЦФО) отмечен масштабными и оригинальными акциями. В большинстве областных центров мероприятия начались с вручения паспортов юным гражданам и выступлений первых лиц. После официальных церемоний в городах и районах округа ставили новогодние елки, устраивали забеги снегурочек, проводили парусные регаты, массовые шествия.

Вручение паспортов

Паспорта юным гражданам России вручали главы регионов за особые достижения - победу в олимпиадах, спортивных состязаниях, творческих конкурсах, общественную работу.

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В Рязани врио губернатора Николай Любимов вручил паспорта 40 жителям региона. "Вы лучший пример и подтверждение того, что Рязанская земля богата талантливыми целеустремленными людьми, способными взять на себя ответственность за наше благополучное будущее. От вас зависит, каким будет наше государство завтра ", - отметил он.

В Калужской области паспорта вручал губернатор Анатолий Артамонов. "Из ваших достижений сложится успех вас и ваших родителей. А значит, будет успешной вся страна", - сказал Артамонов. После церемонии для ребят устроили экскурсию по коридорам власти - своими глазами они увидели места, где протекает законотворческая жизнь региона, принимаются решения.

В Твери в День России паспорта юным гражданам также вручал губернатор. "Очень важен вклад молодежи в будущее нашей Родины. Мы уверены, что придет время, и вам тоже вручат высокие награды за успехи и достижения во благо нашей родины и тверской земли", - сказал Игорь Руденя.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручив паспорта, пригласил 14-летних жителей региона попить чаю и в неформальной обстановке поговорить о том, чем сегодня живет молодежь. "В вашем присутствии заявляю, что дам поручение всем руководителям городов и районов сделать встречи с молодежью традиционными. И взрослым, и умудренным опытом будет не лишним послушать вас", - заметил губернатор.

Снегурочки и новогодние елки

В Тамбове на площади поставили новогоднюю елку. Правда, украсили ее не елочными шарами и гирляндами, а огромными яркими цветами. Новый год 12 июня вспомнили и в Костроме, где Снегурочка дала старт детскому забегу Fun-run Снегурочки на 300 метров, в котором приняли участие девочки в возрасте от четырех лет в тематических костюмах.

Для взрослых жителей Костромы прошел полумарафон "Бегом по Золотому кольцу". В нем приняли участие более 2,6 тыс. жителей города и гостей. "Вместе с костромичами бежали представители 154 городов 36 регионов страны, а также спортсмены из Бельгии, самым массовым стал забег на 3 км - в нем приняли участие более 1400 спортсменов", - рассказали в пресс-службе губернатора.

В центре Тулы День России по традиции встретили Международным автомобильным фестивалем "Автострада-2017", на котором представлены сотни раритетных машин и мотоциклов. В мероприятии приняли участие частные владельцы, музеи и клубы автотехники из разных регионов России и Белоруссии.

Праздничный вечерний концерт в Туле открылся церемониальным разводом конных и пеших караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля. Специальными гостями туляков вечером станут Николай Расторгуев и группа "Любэ".

Автопробег с маршрутом, который на GPS-трекерах отобразится в виде капли воды, устроили автомобилисты в Тамбове. Объяснили они это тем, что уже который год регион признают самым экологически благополучным в России.

В Курске прошла информационно-пропагандистская акция "Есть такая профессия - Родину защищать". На Театральной площади работал пункт набора на контрактную службу, здесь же прошли показ современных образцов военной техники, военизированная эстафета, показательные выступления спортсменов-гиревиков и рукопашного боя, строевых приемов с оружием.

День рождения Александра Невского

Жители Переславля-Залесского Ярославской области отмечают 12 июня еще и как день рождения знаменитого земляка, святого благоверного князя Александра Невского. В город прибыли члены мотоклуба "Ночные волки", который привезли икону князя и приняли участие в божественной литургии. После этого состоялся конный крестный ход от Спасо-Преображенского собора, где когда-то был крещен легендарный князь.

"Сила и слава России опираются на великие дела своих верных сынов и дочерей. В плеяде выдающихся исторических личностей особое место занимает фигура заступника русской земли и веры, полководца и политического деятеля - благоверного князя Александра Невского. Сегодня, в главный праздник страны - День России, мы отмечаем день рождения именитого земляка - уроженца Переславля-Залесского Александра Невского, яркий образ которого живет в наших сердцах, а его дело продолжается в мирном труде и ратных подвигах во имя Отечества", - сказал врио губернатора Дмитрий Миронов.

В Ярославле состоялось шествие "Парад дружбы", участники которого, около 500 человек в национальных костюмах, прошли по историческому центру города, вдоль Волги, а в финале остановились на Советской площади и исполнили гимн России.

В Городском саду Твери для жителей организована праздничная программа "Я люблю тебя, Россия", в городе Конаково Тверской области в День России завершается парусный фестиваль "Народная регата", собравший более 100 яхт различного класса.

В Ивановской области торжества по случаю Дня России совпали с Днем города Шуи. На различных площадках города развернулись театрализованные концертные программы, выставки и ярмарки, мастер-классы по традиционным русским промыслам, творческие мастерские, в музеях открыты экспозиции, посвященные истории Шуи и 150-летию со дня рождения поэта Константина Бальмонта.

Музейный ретро-тайм прошел в городе Шебекино Белгородской области. С 09:30 мск на площадке районного историко-краеведческого музея можно было сделать ретро-селфи в исторических костюмах и пройти тест по истории отечества. Пройти квест можно было и в Белгороде - несколько станций, где участникам предстояло ответить на вопросы об истории города и Дня России.

Триколор в Орле

В Орле более пяти тысяч жителей региона пронесли флаг России по центральным улицам. Колонна горожан, которой присоединились представители власти, а также участники общественных организаций и гости региона, под сопровождение оркестра Академии ФСО России прошла от сквера Ермолова через Ленинский мост и улицу Ленина.

"Мы по праву гордимся великими свершениями предков. Каждое поколение россиян вносило свой вклад в укрепление страны и защиту ее национальных интересов", - сказал на торжественном митинге губернатор Вадим Потомский.