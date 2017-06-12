Глава ФАДН: традиции празднования Дня России установятся со временем

Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составуСпорт 12 июня, 18:33
Бажина и Минибаев завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в водуСпорт 12 июня, 18:31
Дворкович: сборная России должна выйти из группы на Кубке конфедерацийСпорт 12 июня, 18:27
День России на Северном Кавказе отметили массовыми шествиями и концертамиОбщество 12 июня, 17:53
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в СокольникахСпорт 12 июня, 17:24
Новогодняя елка, забеги снегурочек, парусная регата: как отмечают День России в ЦФООбщество 12 июня, 17:23
Президент Южной Кореи выразил желание провести ЧМ-2030 по футболу совместно с КНДРСпорт 12 июня, 17:18
В парке "Сокольники" в Москве в праздничных мероприятиях приняли участие 200 тыс. человекОбщество 12 июня, 17:09
Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборьюСпорт 12 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов считает, что традиции, связанные с празднованием Дня России, со временем сложатся по всей стране. Такое мнение он высказал журналистам на празднике "Многонациональная Россия" в центре Москвы.
"Праздник очень молодой, и традиции только сейчас начинают складываться: как отмечать, что делать. И именно в Москве уже начинают складываться такие традиции. И за последние несколько лет этот праздник становится реально объединяющим всех людей, независимо от национальностей и вероисповедания", - сказал он и отметил, что другие регионы со временем также отработают все моменты, связанные с празднованием Дня России.
Глава ФАДН подчеркнул, что нужно отходить от политической составляющей этой даты. "Дата изначально была сложной для восприятия людей разных политических взглядов. Мне кажется, от этого надо абстрагироваться и вкладывать новые смыслы: патриотизм, единство и гордость за нашу страну", - добавил Баринов.
День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.