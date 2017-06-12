Глава ФАДН: традиции празднования Дня России установятся со временем

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов считает, что традиции, связанные с празднованием Дня России, со временем сложатся по всей стране. Такое мнение он высказал журналистам на празднике "Многонациональная Россия" в центре Москвы.

СПЕЦПРОЕКТ История государственных символов России Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"Праздник очень молодой, и традиции только сейчас начинают складываться: как отмечать, что делать. И именно в Москве уже начинают складываться такие традиции. И за последние несколько лет этот праздник становится реально объединяющим всех людей, независимо от национальностей и вероисповедания", - сказал он и отметил, что другие регионы со временем также отработают все моменты, связанные с празднованием Дня России.

Глава ФАДН подчеркнул, что нужно отходить от политической составляющей этой даты. "Дата изначально была сложной для восприятия людей разных политических взглядов. Мне кажется, от этого надо абстрагироваться и вкладывать новые смыслы: патриотизм, единство и гордость за нашу страну", - добавил Баринов.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.