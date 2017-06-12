Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные на авиабазе Хмеймим отмечают День России дефиле оркестра и турниром по шахматам

Общество
12 июня, 17:42 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 12, июня. /ТАСС

Празднование началось с возложения цветов памятному знаку российским военнослужащим, погибшим при выполнении спецзадач в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 июня. /ТАСС/. Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России дефиле музыкантов, показательными выступлениями морпехов, турнирами по теннису и шахматам.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

Празднование началось с возложения цветов памятному знаку российским военнослужащим, погибшим при выполнении специальных задач на территории Сирии. В церемонии приняли участие командование российской группировки, военные, почетные гости.

На торжественном построении представители командования, а также генералы сирийской армии и жители республики поздравили российских военных с праздником. Как отметили выступающие, военнослужащие Вооруженных сил РФ достойно выполняют свой воинский долг вдали от Родины, от родных и близких, защищая национальные интересы на переднем крае борьбы с терроризмом. Самым отличившимся военным были вручены государственные и ведомственные награды.

В завершение праздничного митинга личный состав прошел торжественным маршем, состоялись дефиле военного оркестра и показательные выступления морских пехотинцев.

В течение всего дня на авиабазе работает выставка авиационной и другой военной техники, развернута экспозиция в музее боевой славы. На спортивных площадках проходят турниры по мини-футболу, настольному теннису и шахматам.

Завершится праздник большим концертом с участием артистов российского кино, театра и эстрады.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы
7
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала Алексея Навального
2
В Москве задержан участник акции, распыливший газовый баллончик в лицо бойцу ОМОН
3
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
4
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
5
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в Сокольниках
6
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
7
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама