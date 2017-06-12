Военные на авиабазе Хмеймим отмечают День России дефиле оркестра и турниром по шахматам

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 июня. /ТАСС/. Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День России дефиле музыкантов, показательными выступлениями морпехов, турнирами по теннису и шахматам.

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Празднование началось с возложения цветов памятному знаку российским военнослужащим, погибшим при выполнении специальных задач на территории Сирии. В церемонии приняли участие командование российской группировки, военные, почетные гости.

На торжественном построении представители командования, а также генералы сирийской армии и жители республики поздравили российских военных с праздником. Как отметили выступающие, военнослужащие Вооруженных сил РФ достойно выполняют свой воинский долг вдали от Родины, от родных и близких, защищая национальные интересы на переднем крае борьбы с терроризмом. Самым отличившимся военным были вручены государственные и ведомственные награды.

В завершение праздничного митинга личный состав прошел торжественным маршем, состоялись дефиле военного оркестра и показательные выступления морских пехотинцев.

В течение всего дня на авиабазе работает выставка авиационной и другой военной техники, развернута экспозиция в музее боевой славы. На спортивных площадках проходят турниры по мини-футболу, настольному теннису и шахматам.

Завершится праздник большим концертом с участием артистов российского кино, театра и эстрады.