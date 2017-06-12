День России на Северном Кавказе отметили массовыми шествиями и концертами

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. День России на Северном Кавказе отмечают массовыми мероприятиями: фестивалями, флешмобами, концертами. Праздник начался с вручения паспортов юным гражданам РФ и завершится фейерверками.

Первые паспорта

Праздник в северокавказских республиках начался с церемонии вручения паспортов 14-летним юношам и девушкам.

В Карачаево-Черкессии 20 юных жителей получили их из рук главы региона Рашида Темрезова. После этого они совершили экскурсию по Дому правительства.

Аналогичная церемония прошла в Северной Осетии. "У вас теперь много прав, свобод, закрепленных Конституцией, но и много обязанностей, главная из которых - хранить и беречь свою Родину, защищать ее интересы, суверенитет и целостность", - сказал, вручая паспорта, глава республики Вячеслав Битаров.

"Это самый главный в вашей жизни документ, который накладывает на вас определенную ответственность", - отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на церемонии вручения паспортов.

Паспорта также получили 15 подростков в Кабардино-Балкарии, которые победили во всероссийских олимпиадах и конкурсах.

Церемония вручения паспортов состоялась и в Дагестане, в ней принял участие глава правительства республики Абдусамад Гамидов.

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Гостеприимство

Северная Осетия отмечает День России выставкой военной техники, различными фестивалями, авиашоу и народными гуляньями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства, в праздничных мероприятиях ожидается участие около 50 тыс. человек.

В рамках празднования во Владикавказе на площади Свободы организована выставка военной техники. Затем в парке им. К. Л. Хетагурова пройдут фестиваль еды "Нартхор" и праздничные гуляния.

Сразу на нескольких городских площадках проходят различные фестивали. Так, на площади Победы любители бардовской песни смогут послушать свои любимые композиции в исполнении местных музыкантов. На открытой площадке рядом с Домом культуры "Металлург" состоится фестиваль "Национальная песня", а любители спорта смогут поучаствовать на набережной Терека на фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО".

Изюминками праздника в североосетинской столице станут мото- и авиашоу. "Я не первый раз посещаю мероприятия ко Дню России, но сегодня нечто грандиозное в республике. Внуки просто в восторге от выставки военной техники. Они в один голос твердят, что хотят стать военными и "рулить" танками, которые представлены на площади города", - сказала ТАСС жительница Владикавказа Залина Гуриева.

В Черкесске, несмотря на прохладную и дождливую погоду, в праздничных мероприятиях участвует много людей. Волонтеры раздают на улицах города текст гимна России и ленточки цветов государственного флага, юные патриоты наносят аквагрим, участвуют в тематических конкурсах и развлекательных мероприятиях для детей. Любители граффити расписали импровизированную 16-метровую стену, установленную на пешеходной зоне одной из центральных улиц города.

Более пяти тысяч человек участвовали в параде Дружбы народов в столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) КБР, выступившей организаторами акции.

"Более 5 тысяч граждан приняли участие в параде Дружбы народов в Нальчике. В шествии активное участие приняли национально-культурные центры диаспор Кабардино-Балкарии. Всего у нас их насчитывается более 20. Диаспоры объединились по национальностям и ведут активную деятельность", - сказала пресс-секретарь ОП Асият Теппева.

"Собравшись на проспекте Ленина у монумента "Навеки с Россией", участники отправились в сторону Государственного концертного зала, где организован большой красочный концерт. Люди пришли со своими детьми в своих национальных одеждах, несли флаги", - сказала Теппева.

Руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" Фатимат Амшокова отметила, что представители разных народностей вносят неоценимый вклад в развитие республики и страны. "Представители всех национальностей в составе диаспор, автономий и общин, проживающих в республике, на протяжении многих лет живут и работают в КБР, сохраняя самобытную культуру… Их представители активно участвуют в общественной жизни республики, внося ощутимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и гармонизацию межэтнических отношений", - цитирует Амшокову пресс-служба регионального отделения ОНФ.

В Назрани основные торжества прошли перед зданием Дома культуры. Здесь собралось около 5 тыс. человек.

В Махачкале празднование Дня России началось с концерта "Россия - наша Родина", который прошел на площадке перед зданием Русского драматического театра им. М. Горького. В торжестве приняли участие жители города и гости столицы. В концерте выступили солисты Детской филармонии города, воспитанники детских школ искусств и популярные исполнители дагестанской эстрады.

Равнение на флаг

Главный государственный символ страны стал центральным в праздничных мероприятиях на Северном Кавказе.

В Грозном около 16 тыс. человек выстроили живую карту России на центральной площади. "Мы выстраиваем живую карту России с триколором внутри, все участники разделены по секторам в зависимости от цвета шарика в руках. По предварительным данным принимают участие около 16 тыс. человек. Такую акцию в России еще никто не проводил, мы как всегда, первые", - рассказал ТАСС помощник руководителя администрации главы и правительства Чечни Эла Нучаев.

Одним из ярких мероприятий Дня России в Черкесске стали выступление ансамбля барабанщиц и шествие молодежи с 30-метровым триколором. Его пронесли от площади Кирова до колоннады на улице Первомайской, где состоялся митинг- концерт, воспитанники Центра военно-патриотического воспитания, студенты и юные артисты Дворца детского творчества.

"Мы все должны ценить, беречь и приумножать уникальное многообразие России, которое выражается и в многоконфессиональности, и многонациональности, духовном и культурном богатстве. Я каждый год непременно с внуками участвую в торжествах по случаю Дня России, считаю, что с малых лет необходимо прививать детям любовь в своей стране, знакомить их с ее историей и достижениями", - сказал ТАСС пенсионер из Черкесска Иван Соболев.

Более 100 студентов и старшеклассников Кисловодска приняли участие в патриотической акции в честь Дня России. Молодежь города-курорта прошла с шестиметровым триколором по Курортному бульвару от центра города до площади перед зданием Октябрьских Ванн, где состоялся праздничный митинг- концерт.

"Я впервые видел у нас такую акцию и впервые участвую сам. Мы шли по Курортному проспекту с флагами и м. Было здорово и весело, мы гордимся, что живем в России, что мы граждане великой держав", - сказал ТАСС член молодежной палаты при кисловодской Думе Асиман Назим оглы Юсибов.

100-голосый хор учащихся детских музыкальных школ Кисловодска исполнил Гимн РФ. Присоединиться к акции и праздничным мероприятиям могли все желающие, рассказали корр. ТАСС в администрации города.

В Махачкале в День России около 200 человек приняли участие в развертывании флага России. Во Владикавказе государственный флаг пролетит на самолете над городом.