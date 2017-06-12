Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выступления силачей и канатоходцев устроили на День России в Сыктывкаре

Общество
12 июня, 18:41 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В столице Республики Коми в рамках праздничных мероприятий состоялись спортивное шоу "Силовой экстрим" и выступления канатоходцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 12 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Столица Республики Коми Сыктывкар наряду с Днем России отмечает 12 июня День города, предложив жителям и гостям города развлечения и шоу на любой возраст и вкус. Наиболее зрелищные - спортивное шоу "Силовой экстрим" и выступления канатоходцев. Кульминацией спортивной части станет акция "Велоночь-2017", на которой только в Сыктывкаре ожидается около 5 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.

Празднование Дня России началось с церемонии вручения паспортов, 24 учащихся из Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского района получили документ из рук главы Республики Коми Сергея Гапликова. "Вспоминаю себя в тот момент, когда я получал паспорт. Это были удивительные ощущения, гордость за то, что я получаю важный и главный документ в жизни - паспорт гражданина государства. Для меня и сейчас остаются актуальными слова Маяковского: "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин!" - сказал руководитель республики.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

Позже Гапликов принял участие в торжественном шествии трудовых коллективов Сыктывкара, которое собрало более 3 тыс. человек от 38 предприятий и объединений, рассказал ТАСС руководитель управления культуры администрации города Олег Елфимов.

Возглавили колонну представители боевого братства: десантники, пограничники, ветераны военно-морского флота, офицеры России и казаки особого Северного казачьего округа несли 30-метровое полотнище российского триколора. "Третий год подряд бойцы проносят флаг России по главной улице Сыктывкара. Мы живем в России и гордимся нашей страной. Хочется принять участие в праздновании, внести лепту, ребята собрались по первому зову", - сказал ТАСС председатель регионального отделения ветеранов пограничных войск Виталий Матехин.

Соревнования силачей

Во время шоу "Силовой экстрим", которое состоялось на Стефановской площади Сыктывкара, шесть атлетов из Санкт-Петербурга, Ярославля, Ухты и Донецка соревновались в жимовой эстафете. За 90 секунд силачам требовалось поднять бревна в 110 и 130 кг, аксель в 140 кг и гантель в 90 кг одной рукой. Во второй части состязаний атлетам предстояло протащить 25 метров автомобиль весом более 9 тонн. Затем экстремалы носились по площади с "коромыcлом" весом 400 кг на плечах. В итоге кубок республики по силовому экстриму завоевал атлет из Донецка Сергей Романчук.

Виртуозы-канатоходцы

Не меньшее внимание зрителей привлекло шоу канатоходцев, которые выступили в Сыктывкаре впервые. Потомственный канатоходец из Дагестана Эдуард Мустафаев буквально заставлял зрителей задерживать дыхание во время своих трюков: ходил по канату с закрытыми глазами, вставал на канате вверх ногами, виртуозно ездил на велосипеде, выполняя все номера без страховки.

Любой участник празднования Дня России и Дня города Сыктывкара может найти себе занятие по душе, будь то катание в каретах, запряженных лошадьми, по историческому центру Сыктывкара, всевозможные флешмобы, концерты, фестиваль духовых оркестров, выставки техники, интеллектуальные игры, прогулки вдоль ремесленных рядов, где глава республики Сергей Гапликов приобрел себе украшение для офисного стола - бисерное дерево и салфетку ручной работы у мастера Ольги Куклиной. В 20 часов стартует массовая спортивная акция "Велоночь-2017".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
14
Более 200 тыс. человек посетили фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы
7
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала Алексея Навального
2
В Москве задержан участник акции, распыливший газовый баллончик в лицо бойцу ОМОН
3
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
4
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
5
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в Сокольниках
6
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
7
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама