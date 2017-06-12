Выступления силачей и канатоходцев устроили на День России в Сыктывкаре

Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составуСпорт 12 июня, 18:33
Бажина и Минибаев завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в водуСпорт 12 июня, 18:31
Дворкович: сборная России должна выйти из группы на Кубке конфедерацийСпорт 12 июня, 18:27
День России на Северном Кавказе отметили массовыми шествиями и концертамиОбщество 12 июня, 17:53
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в СокольникахСпорт 12 июня, 17:24
Новогодняя елка, забеги снегурочек, парусная регата: как отмечают День России в ЦФООбщество 12 июня, 17:23
Президент Южной Кореи выразил желание провести ЧМ-2030 по футболу совместно с КНДРСпорт 12 июня, 17:18
В парке "Сокольники" в Москве в праздничных мероприятиях приняли участие 200 тыс. человекОбщество 12 июня, 17:09
Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборьюСпорт 12 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЫКТЫВКАР, 12 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Столица Республики Коми Сыктывкар наряду с Днем России отмечает 12 июня День города, предложив жителям и гостям города развлечения и шоу на любой возраст и вкус. Наиболее зрелищные - спортивное шоу "Силовой экстрим" и выступления канатоходцев. Кульминацией спортивной части станет акция "Велоночь-2017", на которой только в Сыктывкаре ожидается около 5 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.
Празднование Дня России началось с церемонии вручения паспортов, 24 учащихся из Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского района получили документ из рук главы Республики Коми Сергея Гапликова. "Вспоминаю себя в тот момент, когда я получал паспорт. Это были удивительные ощущения, гордость за то, что я получаю важный и главный документ в жизни - паспорт гражданина государства. Для меня и сейчас остаются актуальными слова Маяковского: "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин!" - сказал руководитель республики.
Позже Гапликов принял участие в торжественном шествии трудовых коллективов Сыктывкара, которое собрало более 3 тыс. человек от 38 предприятий и объединений, рассказал ТАСС руководитель управления культуры администрации города Олег Елфимов.
Возглавили колонну представители боевого братства: десантники, пограничники, ветераны военно-морского флота, офицеры России и казаки особого Северного казачьего округа несли 30-метровое полотнище российского триколора. "Третий год подряд бойцы проносят флаг России по главной улице Сыктывкара. Мы живем в России и гордимся нашей страной. Хочется принять участие в праздновании, внести лепту, ребята собрались по первому зову", - сказал ТАСС председатель регионального отделения ветеранов пограничных войск Виталий Матехин.
Во время шоу "Силовой экстрим", которое состоялось на Стефановской площади Сыктывкара, шесть атлетов из Санкт-Петербурга, Ярославля, Ухты и Донецка соревновались в жимовой эстафете. За 90 секунд силачам требовалось поднять бревна в 110 и 130 кг, аксель в 140 кг и гантель в 90 кг одной рукой. Во второй части состязаний атлетам предстояло протащить 25 метров автомобиль весом более 9 тонн. Затем экстремалы носились по площади с "коромыcлом" весом 400 кг на плечах. В итоге кубок республики по силовому экстриму завоевал атлет из Донецка Сергей Романчук.
Не меньшее внимание зрителей привлекло шоу канатоходцев, которые выступили в Сыктывкаре впервые. Потомственный канатоходец из Дагестана Эдуард Мустафаев буквально заставлял зрителей задерживать дыхание во время своих трюков: ходил по канату с закрытыми глазами, вставал на канате вверх ногами, виртуозно ездил на велосипеде, выполняя все номера без страховки.
Любой участник празднования Дня России и Дня города Сыктывкара может найти себе занятие по душе, будь то катание в каретах, запряженных лошадьми, по историческому центру Сыктывкара, всевозможные флешмобы, концерты, фестиваль духовых оркестров, выставки техники, интеллектуальные игры, прогулки вдоль ремесленных рядов, где глава республики Сергей Гапликов приобрел себе украшение для офисного стола - бисерное дерево и салфетку ручной работы у мастера Ольги Куклиной. В 20 часов стартует массовая спортивная акция "Велоночь-2017".