Выступления силачей и канатоходцев устроили на День России в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 12 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Столица Республики Коми Сыктывкар наряду с Днем России отмечает 12 июня День города, предложив жителям и гостям города развлечения и шоу на любой возраст и вкус. Наиболее зрелищные - спортивное шоу "Силовой экстрим" и выступления канатоходцев. Кульминацией спортивной части станет акция "Велоночь-2017", на которой только в Сыктывкаре ожидается около 5 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.

Празднование Дня России началось с церемонии вручения паспортов, 24 учащихся из Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского района получили документ из рук главы Республики Коми Сергея Гапликова. "Вспоминаю себя в тот момент, когда я получал паспорт. Это были удивительные ощущения, гордость за то, что я получаю важный и главный документ в жизни - паспорт гражданина государства. Для меня и сейчас остаются актуальными слова Маяковского: "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я - гражданин!" - сказал руководитель республики.

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Позже Гапликов принял участие в торжественном шествии трудовых коллективов Сыктывкара, которое собрало более 3 тыс. человек от 38 предприятий и объединений, рассказал ТАСС руководитель управления культуры администрации города Олег Елфимов.

Возглавили колонну представители боевого братства: десантники, пограничники, ветераны военно-морского флота, офицеры России и казаки особого Северного казачьего округа несли 30-метровое полотнище российского триколора. "Третий год подряд бойцы проносят флаг России по главной улице Сыктывкара. Мы живем в России и гордимся нашей страной. Хочется принять участие в праздновании, внести лепту, ребята собрались по первому зову", - сказал ТАСС председатель регионального отделения ветеранов пограничных войск Виталий Матехин.

Соревнования силачей

Во время шоу "Силовой экстрим", которое состоялось на Стефановской площади Сыктывкара, шесть атлетов из Санкт-Петербурга, Ярославля, Ухты и Донецка соревновались в жимовой эстафете. За 90 секунд силачам требовалось поднять бревна в 110 и 130 кг, аксель в 140 кг и гантель в 90 кг одной рукой. Во второй части состязаний атлетам предстояло протащить 25 метров автомобиль весом более 9 тонн. Затем экстремалы носились по площади с "коромыcлом" весом 400 кг на плечах. В итоге кубок республики по силовому экстриму завоевал атлет из Донецка Сергей Романчук.

Виртуозы-канатоходцы

Не меньшее внимание зрителей привлекло шоу канатоходцев, которые выступили в Сыктывкаре впервые. Потомственный канатоходец из Дагестана Эдуард Мустафаев буквально заставлял зрителей задерживать дыхание во время своих трюков: ходил по канату с закрытыми глазами, вставал на канате вверх ногами, виртуозно ездил на велосипеде, выполняя все номера без страховки.

Любой участник празднования Дня России и Дня города Сыктывкара может найти себе занятие по душе, будь то катание в каретах, запряженных лошадьми, по историческому центру Сыктывкара, всевозможные флешмобы, концерты, фестиваль духовых оркестров, выставки техники, интеллектуальные игры, прогулки вдоль ремесленных рядов, где глава республики Сергей Гапликов приобрел себе украшение для офисного стола - бисерное дерево и салфетку ручной работы у мастера Ольги Куклиной. В 20 часов стартует массовая спортивная акция "Велоночь-2017".