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Митинг на проспекте Сахарова в Москве завершился без инцидентов

Общество
12 июня, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По данным МВД, в мероприятии приняло участие порядка 1,8 тыс. человек

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Санкционированная акция оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась без эксцессов и по плану. Об этом ТАСС сообщили глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Митинг завершился как и было заявлено, все спокойно, выдержано", - сказал Черников. Он добавил, что количество участников этой акции было небольшим.

По данным МВД, в мероприятии приняло участие порядка 1,8 тыс. человек при заявленной численности до 15 тыс.

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