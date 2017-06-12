Митинг на проспекте Сахарова в Москве завершился без инцидентов

Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составуСпорт 12 июня, 18:33
Бажина и Минибаев завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в водуСпорт 12 июня, 18:31
Дворкович: сборная России должна выйти из группы на Кубке конфедерацийСпорт 12 июня, 18:27
День России на Северном Кавказе отметили массовыми шествиями и концертамиОбщество 12 июня, 17:53
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в СокольникахСпорт 12 июня, 17:24
Новогодняя елка, забеги снегурочек, парусная регата: как отмечают День России в ЦФООбщество 12 июня, 17:23
Президент Южной Кореи выразил желание провести ЧМ-2030 по футболу совместно с КНДРСпорт 12 июня, 17:18
В парке "Сокольники" в Москве в праздничных мероприятиях приняли участие 200 тыс. человекОбщество 12 июня, 17:09
Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборьюСпорт 12 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Санкционированная акция оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась без эксцессов и по плану. Об этом ТАСС сообщили глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Митинг завершился как и было заявлено, все спокойно, выдержано", - сказал Черников. Он добавил, что количество участников этой акции было небольшим.
По данным МВД, в мероприятии приняло участие порядка 1,8 тыс. человек при заявленной численности до 15 тыс.