Митинг на проспекте Сахарова в Москве завершился без инцидентов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Санкционированная акция оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась без эксцессов и по плану. Об этом ТАСС сообщили глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Митинг завершился как и было заявлено, все спокойно, выдержано", - сказал Черников. Он добавил, что количество участников этой акции было небольшим.

По данным МВД, в мероприятии приняло участие порядка 1,8 тыс. человек при заявленной численности до 15 тыс.