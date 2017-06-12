Уральский народный хор дал концерт во Вьетнаме по случаю Дня России

ХАНОЙ, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Уральский государственный академический русский народный хор выступил 12 июня в Ханое с праздничным концертом по случаю Дня России. Музыканты исполнили местным зрителям такие русские песни, как "Течет река Волга", "Подмосковные вечера", "Катюша", "Калинка", а также некоторые из этих композиций, переведенные на вьетнамский язык.

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Открывая концерт, посол России во Вьетнаме Константин Внуков отметил, что вьетнамские зрители получили уникальную возможность познакомиться с самобытными культурными традициями Урала - российского региона, находящегося на границе Европы и Азии. "Уральский государственный академический русский народный хор является собирателем, хранителем и продолжателем этих традиций. Созданный в тяжелые годы Великой Отечественной войны он прошел более чем 70-летний творческий путь и снискал за это время известность не только в России, но и за рубежом, став лауреатом многих международных конкурсов. Черпая вдохновение в народном искусстве, хор ищет новые пути в своем жанре, создает уникальные авторские произведения, восторженно встречаемые зрителями во многих странах мира", - сказал дипломат.

Выступивший перед собравшимися заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Выонг Зюи Биен обратил внимание, что 2017 год наполнен важными событиями в российско-вьетнамском календаре, в том числе в области культуры. "Помимо ряда творческих мероприятий, проведенных российскими коллективами во Вьетнаме с начала этого года, вьетнамские зрители будут также встречать в октябре Дни российской культуры. В свою очередь, российские зрители смогут познакомиться с вьетнамской культурой во время Недели вьетнамского кино в России, которая пройдет в сентябре текущего года", - отметил замминистра. Он выразил уверенность, что такие культурные мероприятия "будут способствовать углублению взаимопонимания между братскими вьетнамским и российским народами, укреплению контактов между ними в различных областях".

Помимо вьетнамских граждан, которые ранее учились или жили в РФ и россиян, проживающих во Вьетнаме, концерт привлек внимание многочисленных представителей министерств, ведомств, общественных организаций Вьетнама, а также зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций в Ханое.

Уральский государственный академический русский народный хор - лауреат многочисленных международных и всесоюзных конкурсов, участник многих музыкальных фестивалей. За более чем 70 лет существования хора, артисты представили сотни тысяч концертов практически во всех городах России и выступили в десятках стран мира.