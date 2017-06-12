Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральский народный хор дал концерт во Вьетнаме по случаю Дня России

Общество
12 июня, 19:15 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович

Посол РФ Константин Внуков отметил, что вьетнамские зрители получили возможность познакомиться с культурными традициями Урала - региона, находящегося на границе Европы и Азии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАНОЙ, 12 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Уральский государственный академический русский народный хор выступил 12 июня в Ханое с праздничным концертом по случаю Дня России. Музыканты исполнили местным зрителям такие русские песни, как "Течет река Волга", "Подмосковные вечера", "Катюша", "Калинка", а также некоторые из этих композиций, переведенные на вьетнамский язык.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

Открывая концерт, посол России во Вьетнаме Константин Внуков отметил, что вьетнамские зрители получили уникальную возможность познакомиться с самобытными культурными традициями Урала - российского региона, находящегося на границе Европы и Азии. "Уральский государственный академический русский народный хор является собирателем, хранителем и продолжателем этих традиций. Созданный в тяжелые годы Великой Отечественной войны он прошел более чем 70-летний творческий путь и снискал за это время известность не только в России, но и за рубежом, став лауреатом многих международных конкурсов. Черпая вдохновение в народном искусстве, хор ищет новые пути в своем жанре, создает уникальные авторские произведения, восторженно встречаемые зрителями во многих странах мира", - сказал дипломат.

Выступивший перед собравшимися заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама Выонг Зюи Биен обратил внимание, что 2017 год наполнен важными событиями в российско-вьетнамском календаре, в том числе в области культуры. "Помимо ряда творческих мероприятий, проведенных российскими коллективами во Вьетнаме с начала этого года, вьетнамские зрители будут также встречать в октябре Дни российской культуры. В свою очередь, российские зрители смогут познакомиться с вьетнамской культурой во время Недели вьетнамского кино в России, которая пройдет в сентябре текущего года", - отметил замминистра. Он выразил уверенность, что такие культурные мероприятия "будут способствовать углублению взаимопонимания между братскими вьетнамским и российским народами, укреплению контактов между ними в различных областях".

Помимо вьетнамских граждан, которые ранее учились или жили в РФ и россиян, проживающих во Вьетнаме, концерт привлек внимание многочисленных представителей министерств, ведомств, общественных организаций Вьетнама, а также зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций в Ханое.

Уральский государственный академический русский народный хор - лауреат многочисленных международных и всесоюзных конкурсов, участник многих музыкальных фестивалей. За более чем 70 лет существования хора, артисты представили сотни тысяч концертов практически во всех городах России и выступили в десятках стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Россия Вьетнам
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
7
Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция пресекает несанкционированную акцию в центре Москвы
2
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
3
Полиция задержала Алексея Навального
4
СМИ: ливийская армия распустила формирование, освободившее сына Каддафи
5
В ДТП в Тульской области погибли пять человек
6
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
7
День России. Онлайн-трансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама