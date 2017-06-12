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Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в Москве

Общество
12 июня, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Блогеры назвали мероприятие "масштабным", но "уютным" и поблагодарили поклонников за участие

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Певец Кристиан Костов, блогеры Эдвард Атева, Милена Чижова и Марьяна Ро

Певец Кристиан Костов, блогеры Эдвард Атева, Милена Чижова и Марьяна Ро

© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Популярные блогеры встретились 12 июня в Измайловском парке в Москве со своими подписчиками и поздравили их с Днем России. В своих социальных сетях они назвали прошедшее мероприятие "масштабным", но "уютным" и поблагодарили поклонников за участие.

"Спасибо всем за такую уютную встречу, вас пришло просто огромное количество людей, и мы очень благодарны вам за все! Рад, что этот день мы провели все вместе!" - написал в своем аккаунте в Instagram блогер Эдвард Атева.

-Эдвард -А?! И вот такое фото вышло! Спасибо всем за такую уютную встречу, вас пришло просто огромное кол-во людей и мы очень благодарны вам за все! Рад, что этот день мы провели все вместе! #блогерыроссии

Публикация от EDWARD ATEVA (@edvard_ateva)

По словам участника Евровидения-2017 Кристиана Костова, встреча прошла "масштабно", "очень весело". "Огромное спасибо организаторам и всем, кто пришел! Любить свою страну - это правильно! А любить вас - это моя жизнь!", - отметил он в подписи к фото в Instagram.

Это обалденно! Масштабно! Очень весело! И .. просто слов нет!! #БлогерыРоссии огромное спасибо организаторам и всем, кто пришёл! Любить свою страну - это правильно! А любить вас - это моя жизнь! #teamkris you are the best Обичам ви, #teamkris

Публикация от Kristian Kostov (@kristian_kostov_official)

Блогер Марьяна Ро призналась фоловерам в любви и поблагодарила за участие и "улыбки".

#РОжкиРулят ОГРОМНОЕ Спасибо вам за то что пришли и дарили улыбку Я вас ОЧЕНЬ люблю

Публикация от Maryana Ro • Марьяна Ро (@maryana__ro)

Встреча с популярными блогерами, чья совокупная аудитория насчитывает только в Instagram около 5 млн человек, прошла на площадке катка "Серебряный лед" и длилась около трех часов. Блогеры рассказали о себе, своей жизни, творчестве и путешествиях. Также они приняли участие во флешмобе, в ходе которого раскрасили флаг России. Поклонники фотографировались со своими кумирами, участвовали в розыгрыше призов.

В Москве 12 июня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В них, по данным властей, уже приняли участие более 2,5 млн человек.

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