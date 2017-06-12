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Архиепископ Феофилакт и муфтий Бердиев получили высшую награду КЧР

Общество
12 июня, 19:47 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 12, июня. /ТАСС

Награду получают "за особо выдающиеся заслуги перед республикой, ее народом"

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ЧЕРКЕССК, 12 июня. /ТАСС/. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Денис Курьянов) и председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил хаджи Бердиев получили высшую награду республики - орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесией". Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в Instagram.

"В День России состоялась церемония вручения государственных наград людям, которые внесли свой личный и профессиональный вклад в развитие республики и нашей страны. КЧР и Российская Федерация крепнут и развиваются, прежде всего, усилиями своих граждан. И награды, которые мы сегодня вручаем, - это признание их профессионализма, ответственности и усердия", - написал на своей странице в социальной сети Темрезов.

День России в Карачаево-Черкесии начался с торжественной церемонии вручения государственных наград людям, которые внесли свой личный и профессиональный вклад в развитие республики и нашей страны. Республика и Российская Федерация крепнут и развиваются, прежде всего, усилиями своих граждан. И государственные награды, которые мы сегодня вручаем – это признание их профессионализма, ответственности и усердия. Среди награжденных - заслуженный спасатель России -Дмитрий Геращенко, которому звание присвоил Президент России Владимир Путин. Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев и Архиепископ Пятигорский и Черкессий Феофилакт удостоены высшей государственной награды Республики -ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесией". Начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Руслан Лечхаджиев стал "Заслуженным строителем КЧР". Поздравил присутствующих, а в их лице всех жителей республики с Днем России, поблагодарил за вклад в развитие нашего государства. Уверен, что от созидательного труда каждого жителя нашей страны, его отношения к своей малой Родине, к делу, которым он занимается, складывается любовь к России! С праздником! #россия #деньроссии #карачаевочеркесия #темрезов #25леткчр

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

В число награжденных вошел Дмитрий Геращенко - спасатель международного класса с 22-летним стажем работы в Карачаево-Черкесском поисково-спасательном отряде МЧС России. Он получил звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации".

"Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил хаджи Бердиев и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт удостоены высшей государственной награды республики - ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесией", - сообщил глава региона.

Орден был учрежден указом Темрезова. В соответствии с положением, награду получают "за особо выдающиеся заслуги перед республикой, ее народом", "за отвагу и мужество при выполнении гражданского, служебного и воинского долга", а также люди, достигшие "исключительно высоких результатов в трудовой деятельности, получившие уважение, известность и признание у жителей республики". Орден можно получить не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности. Впервые высшую государственную награду Карачаево-Черкесии вручали 12 июня 2015 года.

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