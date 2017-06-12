Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Карелии Артур Парфенчиков вручил в День России паспорта 29 школьникам региона. Торжественная церемония прошла в зале карельского правительства, передает корреспондент ТАСС.

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"Очень важно, что у этого молодого праздника уже формируется своя история, традиции, в том числе традиция вручать паспорта молодым ребятам, девушкам. <…> Хотел бы сегодня пожелать нашим ребятам осознать этот день, осознать то, что до взрослой поры остается совсем немного времени. Успех в дальнейшей взрослой жизни будет зависеть от труда, усилий, которые они приложат в ближайшее годы. Я бы хотел пожелать и детям, и родителям упорства, настойчивости в достижении цели, успехов, удач и всего наилучшего", - сказал Парфенчиков.

Как рассказал ТАСС 14-летний Роман Иванов после получения паспорта, этот день для него запомниться на долгие годы. "Для меня честь стать гражданином Российской Федерации, потому что наша великая страна имеет богатейшую историю, культуру, традицию. Я горжусь тем, что родился именно в России".

Большой праздник в Петрозаводске

Торжественные мероприятия ко Дню России начались утром на городской набережной Петрозаводска, где стартовала шоссейная гонка с участием нескольких десятков велосипедистов. Позже горожане высадили 25 саженцев кленов вместо срубленных ранее тополей на улице Герцена.

Карельские байкеры проехали по центру столицы республики с развивающимися на ветру российскими флагами. За ними более 200 представителей учебных заведений и молодежных организаций пронесли флаг России размером на 10 на 15 метров.

На площади Кирова, где организовали народные гуляния "Праздник Родины - праздник России", разместилась выставка-ярмарка карельских мастеров, парк детских аттракционов и выставка ретро-автомобилей. Проходящий там же флешмоб "Русь танцевальная" объединил около 50 участников, которые исполнили русские народные танцы. Участники флешмоба "Нарисуй свою Россию" с использованием сюжетов русских сказок раскрасили асфальт и специально предоставленные легковые автомобили. В течение дня на площади находятся волонтеры, рассказывающие о Всероссийском благотворительном марафоне, они проводят сбор средств для семей с детьми, находящимися в сложной жизненной ситуации.

Народные гуляния в Петрозаводске продолжаются. На сцене выступают приглашенный солист Большого театра Сергей Плюснин и оркестр русских народных инструментов "Онего". Праздник завершится хоровым исполнением гимна России и фейерверком.