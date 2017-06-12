Около 5 тысяч человек приняли участие в Параде дружбы народов России в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Представители всех титульных народов Дагестана в национальных костюмах приняли участие в Параде дружбы народов России в Махачкале, который собрал около 5 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС депутат Народного собрания Дагестана Магомед Курбанов.

"Парад дружбы народов России в Махачкале был организован совместно комитетом Народного собрания Дагестана по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму и Министерством по национальной политике республики. Несмотря на дождь, участие в нем приняло около 5 тысяч человек со всей республики", - сказал Курбанов, который является руководителем проекта.

На парад собрались представители всех городов и районов Дагестана, музыкальные и хореографические коллективы, активисты детских и молодежных общественных организаций, волонтерских движений, трудовые коллективы и жители столицы региона. Участники шествия прошли от мемориала Воину-Освободителю в парке имени Ленинского комсомола к центральной площади города - площади Ленина.

"День России - это для нас большое событие, это огромный праздник. Все народы республики празднуют его и рады тому, что каждый из них может выразить свою национальную самобытность в составе России", - сказала ТАСС жительница Махачкалы Ума Мусаева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по национальной политике Дагестана, участие в параде приняли представители всех 14 титульных народностей республики, среди которых аварцы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы и другие.

СПЕЦПРОЕКТ История государственных символов России Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

Дождь празднику не помеха

"Мы прошли маршем дружбы народов России от памятника Воину-Освободителю до центральной площади. Люди шли с таким удовольствием, они кричали: "Россия! Дагестан!". У всех было замечательное настроение. Праздники - они тогда праздники, когда никакой дождь и никакая непогода им не помеха. Именно так случилось и сегодня", - рассказала журналистам министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей.

Завершилось шествие на главной площади Махачкалы, где около 200 студентов и школьников, членов детских и молодежных общественных организаций, несмотря на продолжающийся дождь, под песню Олега Газманова "Россия" развернули флаг Российской Федерации размером 15 на 30 метров.

Паспорта - отличникам

В этот же день в рамках акции "Мы - граждане России!" состоялась торжественная церемония вручения паспортов 12 четырнадцатилетним школьникам со всей республики, имеющим отличные успехи в учебе, спорте, общественной деятельности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, вручил паспорта и поздравил ребят с Днем России первый заместитель председателя правительства республики Анатолий Карибов.

Поэтические чтения ко Дню России

Кроме того, в Театре поэзии в Махачкале ко Дню России состоялись поэтические чтения, в которых приняли участие артисты дагестанских театров, студенты и школьники, молодые поэты, члены Союза писателей Дагестана.

Поэтические чтения завершились песней на слова Роберта Рождественского "Родина моя", которую исполнили вместе зрители и участники мероприятия, сообщили в пресс-службе театра.

Ключевым мероприятием дня, как сообщили в мэрии Махачкалы, стал концерт на площади Ленина, где выступили коллективы вокальных и хореографических ансамблей, а также известные представители дагестанской эстрады.

Завершится празднование Дня России в Махачкале красочным фейерверком на главной площади, сообщили в администрации города.