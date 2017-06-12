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Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День России

Общество
12 июня, 19:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, июня. /ТАСС

В шествии участвовали около 800 человек, в числе которых представили диаспор, общеобразовательных и спортивных школ, а также волонтеры

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© Станислав Ключко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Флаг РФ длинной 300 метров и площадью 1,3 тыс. кв. метров пронесли участники праздничного шествия в честь Дня России в Ростове-на-Дону. Как рассказал журналистам председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин, идея этой акции исходила от молодых ростовчан.

"Идея эта принадлежит молодежи, и молодежный комитет ее поддержал. В шествии участвовали представили диаспор, общеобразовательных и спортивных школ, волонтеры - всего около 800 человек. Это полотно абсолютно новое, мы сшили его специально к мероприятию. Мы измеряли, его площадь составляет порядка 1,3 тыс. кв. м. Длина 300 метров, ширина около 4,5 метров", - отметил Бабин.

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Перед началом шествия участники приветствовали зрителей и даже успели попозировать для фотографов, которые пришли запечатлеть рекордный триколор и тех, кто его пронесет по главной улице Ростова-на-Дону - Большой Садовой.

"Я очень рада, что несу этот флаг. И я рада, что сегодня у нас рекорд - самый большой триколор в России. Когда узнала, я сразу захотела участвовать в этом шествии. Можно гордиться и нашим Ростовом, и нашей страной", - поделилась эмоциями одна из участниц шествия Светлана Грекова.

С периодическими остановками колонна под аккомпанемент оркестра проследовала до Театральной площади, где участники шествия присоединились к зрителям праздничного гала- концерта.

Благотворительный марафон

В День России в донской столице была подготовлена обширная праздничная программа. В частности, состоялся благотворительный марафон в поддержку строительства музейного комплекса "Самбекские высоты", посвященного одному из известных сражений Великой Отечественной войны. Его создадут по аналогии с музеем на Поклонной горе. Планируется возведение здания с выставочными залами на 1,5 тыс. кв. метров, конференц-залом и фондохранилищем, открытой выставочной площадки, а также мемориала памяти павших героев.

"Идея хорошая, даже прекрасная. Я и друзьям, и родственникам, всем-всем расскажу об этом. Такие вещи надо поддерживать обязательно. Наверное, сейчас мы творим историю, когда построят музей буду чувствовать, что я тоже поучаствовала, помогла, а это дорогого стоит", - рассказала ростовчанка Ольга Кузнецова.

Благодаря в том числе марафону на строительство музея уже удалось собрать более 7,2 млн рублей.

Кроме того, в день России по традиции состоялись и торжественные церемонии вручения паспортов. В Ростове-на-Дону свои первые паспорта получили школьники из Азова, Батайска, Ростова, Зимовниковского, Неклиновского районов, которые не только продемонстрировали успехи в учебе, но и набрали наибольшее количество баллов по итогам участия во Всероссийской молодежной акции "Мы - граждане России!".

Первые документы получили и новые граждане России из республики Адыгея перед началом митинга-концерта "Вместе мы - Россия!" в центральном парке культуры и отдыха Майкопа. "Волнительно и очень приятно. Сегодня будем отмечать всей семьей и День России, и мой паспорт", - сказал Самир Хатков, активист детской общественной организации "Тимуровец", организатор многочисленных школьных патриотических акций, призер Майкопского конкурса "Доброволец России".

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