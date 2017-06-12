Премьер Узбекистана посетил прием в честь Дня России в посольстве РФ в республике

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ТАШКЕНТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Торжественный прием в посольстве РФ в Узбекистане, посвященный Дню России, посетили премьер-министр республики Абдулла Арипов, представители Сената и Законодательной палаты. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев отметил, что более чем за четверть века после принятия Декларации о государственном суверенитете Российская Федерация прошла через сложные исторические испытания и заняла достойное место на мировой арене в качестве сильного процветающего государства.
"Добрососедские взаимосвязи между Россией и Узбекистаном имеют большое будущее. Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене", - подчеркнул в своем выступлении на приеме посол РФ.
Тюрденев также отметил, что "прошедший в апреле текущего года госвизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в РФ стал поистине историческим событием в наших взаимоотношениях, придавшим им новый важный импульс". Отмечено также, что в результате визита был подписан беспрецедентный по своим объемам пакет межправительственных и межведомственных документов в экономической, миграционной, медицинской и туристической сферах с общим объемом финансирования около 16 млрд долларов.
День России - главный государственный праздник страны. В этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Ровно через год, 12 июня 1991-го, был избран первый президент России Борис Ельцин. В декабре 1991 года СССР прекратил существование, а 25 декабря было принято новое название государства - Российская Федерация (Россия). Она стала правопреемницей ушедшего в историю советского государства.