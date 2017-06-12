Пользователи "ВКонтакте" отправили более 11 млн подарков ко Дню России

Гройсман: хорватская компания займется бурением газового месторождения на УкраинеЭкономика и бизнес 12 июня, 21:19
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Число участников праздничных мероприятий в России превысило 7 млн человекОбщество 12 июня, 19:44
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила ПекинСпорт 12 июня, 19:34
Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" КорнеСпорт 12 июня, 19:34
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" за прошедшие сутки отправили друг другу более 11 млн подарков ко Дню России, которые были созданы специально к празднику. Об этом сообщила пресс-служба компании Mail.ru Group.
Отправить виртуальный подарок мог любой пользователь, для этого необходимо выбрать соответствующую иконку, кликнув кнопку с изображением. Кроме того, были добавлены два тематических стикера - в виде сердца с поздравлением, а также в форме флага России.
Ранее 12 июня также стало известно, что интернет-компания Mail.ru Group в День России запустила специальную подсветку своей штаб-квартиры - расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра из двух соединенных между собой башен.