Пользователи "ВКонтакте" отправили более 11 млн подарков ко Дню России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" за прошедшие сутки отправили друг другу более 11 млн подарков ко Дню России, которые были созданы специально к празднику. Об этом сообщила пресс-служба компании Mail.ru Group.

Отправить виртуальный подарок мог любой пользователь, для этого необходимо выбрать соответствующую иконку, кликнув кнопку с изображением. Кроме того, были добавлены два тематических стикера - в виде сердца с поздравлением, а также в форме флага России.

Ранее 12 июня также стало известно, что интернет-компания Mail.ru Group в День России запустила специальную подсветку своей штаб-квартиры - расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра из двух соединенных между собой башен.