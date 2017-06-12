На Красной площади артисты и зрители спели гимн России

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Представители российской эстрады в честь Дня России спели песни нескольких поколений вместе с аудиторией в несколько десятков тысяч человек в самом сердце страны - на Красной площади. Концерт на Красной площади собрал более 30 тыс. зрителей.
С видеопоздравлением участникам концерта выступил командир 52-й экспедиции на Международной космической станции (МКС) Федор Юрчихин.
"Я горжусь нашей великой страной, ее успехами, людьми, которые в ней живут. То, как ярко мы сегодня отмечаем этот праздник, видно даже с Международной космической станции. Давайте не сбавлять обороты. Поднимите головы - я в космосе, а вы на Красной площади, давайте споем вместе", - поздравил всех космонавт.
Присоединиться к торжеству могли все россияне. На время концерта в социальных сетях был запущен флешмоб: желающие могли опубликовать фото своего празднования с хэштегом #ЯРоссия, и фото появлялось на экране на Красной площади.
Ведущие вечера Ольга Шелест и Николай Басков сразу предупредили, что собравшихся ждут "самые народные" артисты и "экзамен на знание песен". В честь праздника все же была сделана шпаргалка: на больших экранах в режиме караоке транслировали тексты композиций.
Концерт открыл Олег Газманов, который исполнил песни "Есаул", "Морячка", "Доля", "Эскадрон".
Сюрпризом для всех стало появление Никиты Михалкова с романсом "А цыган идет (Мохнатый шмель)". Режиссер призвал всех поздравить лауреатов Государственных премий, врученных 12 июня в Кремле. "Потрясающие ученые, композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к огромному количеству картин, - лучшие люди России получили награды в этот прекрасный день", - отметил Михалков.
Со сцены звучали песни, которые подпевала и молодежь, и люди старшего поколения: "Родительский дом" в исполнении Льва Лещенко, "Единственная моя" Филиппа Киркорова, "Погода в доме" Ларисы Долиной, "Шарманка" Николая Баскова, "Утиная охота" Александра Розенбаума, "Кукушка" Виктора Цоя в исполнении Ольги Кормухиной, "Баклажан" ("Лада" седан") Тимати и многие другие.
Главную песню вечера - Гимн России - оставили напоследок. Красная площадь пела ее хором вместе с артистами, и подсказка на экране была не нужна. Праздник завершился красочным фейерверком.
День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.