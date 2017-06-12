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Названы проекты-победители международного конкурса фестиваля "Времена и эпохи. Собрание"

Общество
12 июня, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Каждый из девяти лауреатов получит по 1 млн рублей из фонда, сформированного за счет спонсорских средств

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Девять победителей международного конкурса исторических проектов фестиваля "Времена и эпохи. Собрание" назвали в День России на Тверской улице. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

Каждый из лауреатов получит по 1 млн рублей из фонда, сформированного за счет спонсорских средств. В списке проектов-победителей - реконструкция муромской усадьбы раннего средневековья и парки исторической реконструкции.

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"Подобный конкурс проходил в России впервые. Ученые, реконструкторы и обычные люди, увлеченные историей, предлагали свои проекты для популяризации исторического знания. Экспертный совет отобрал девять лучших идей, что было не так уж просто, ведь все они - очень интересные и разнонаправленные...Мы рассчитываем, что этот конкурс пройдет и в следующем году и станет еще более заметным событием в России и за рубежом", - заявила куратор конкурса Ксения Хацко.

Отмечается, что за право воплотить свои идеи изначально состязались 95 реконструкторов из России, Сербии, и Болгарии, позже из них жюри отобрали 16 лучших. Ознакомиться с ними можно было на "Бульваре истории": фестивальных площадках в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре.

С 1 по 12 июня в Москве проходит международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". На него в столицу съехались 10 тыс. реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизвели 12 эпох. Среди них - Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война.

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