Названы проекты-победители международного конкурса фестиваля "Времена и эпохи. Собрание"

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Девять победителей международного конкурса исторических проектов фестиваля "Времена и эпохи. Собрание" назвали в День России на Тверской улице. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.
Каждый из лауреатов получит по 1 млн рублей из фонда, сформированного за счет спонсорских средств. В списке проектов-победителей - реконструкция муромской усадьбы раннего средневековья и парки исторической реконструкции.
"Подобный конкурс проходил в России впервые. Ученые, реконструкторы и обычные люди, увлеченные историей, предлагали свои проекты для популяризации исторического знания. Экспертный совет отобрал девять лучших идей, что было не так уж просто, ведь все они - очень интересные и разнонаправленные...Мы рассчитываем, что этот конкурс пройдет и в следующем году и станет еще более заметным событием в России и за рубежом", - заявила куратор конкурса Ксения Хацко.
Отмечается, что за право воплотить свои идеи изначально состязались 95 реконструкторов из России, Сербии, и Болгарии, позже из них жюри отобрали 16 лучших. Ознакомиться с ними можно было на "Бульваре истории": фестивальных площадках в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре.
С 1 по 12 июня в Москве проходит международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". На него в столицу съехались 10 тыс. реконструкторов и участников со всего мира. На 30 уличных и парковых площадках в разных районах города воспроизвели 12 эпох. Среди них - Железный век, Античность, Петровское время, 1812 год, Крымская война.