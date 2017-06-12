Нетаньяху в письме Путину пожелал процветания и успеха народу России

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЕРУСАЛИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха народу России в поздравительном письме на имя президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю Дня России.

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"Примите мои теплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", - написал Нетаньяху в письме на имя российского лидера, текст которого распространила канцелярия израильского премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль высоко ценит тесные связи с Российской Федерацией". "Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", - написал премьер Израиля, обращаясь к президенту РФ. "Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что евреи, приехавшие в Израиль из России в начале 90-х годов прошлого века, "изменили лицо израильского общества и создали естественный союз между государствами, союз, который сегодня стал крепче, чем прежде".

Концерт в Израиле в День России

В День России в Иерусалиме прошел концерт Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова. Он состоялся на сцене Международного конференц-центра "Биньяней ха-Ума" в рамках акции "День России в мире - Russian Day".

Народный артист России, солист и режиссер Мариинского театра и художественный руководитель проекта "День России в мире" Юрий Лаптев, который сам принял участие в концерте в Иерусалиме, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что "очень приятно, очень почетно и очень ответственно отметить наш национальный праздник, поделиться нашим праздником, радостью нашего праздника, Дня России, в Иерусалиме, который 5 тысяч лет является центром мира". "Мы делали репертуар очень широким по своему разнообразию: и духовная музыка, и музыка русских композиторов, которая была написана на еврейские народные темы, не так часто у нас звучащие", - указал он.

Репертуар хора им. Свешникова универсален, в него входят как академические сочинения, так и современные композиции в собственных аранжировках, от духовной музыки до фольклора. В Иерусалиме вечером московский коллектив исполнил произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, а также русские и еврейские народные песни в современных обработках.

Приветствие президента

Президент России направил в воскресенье приветствие участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире". Текст обращения зачитал со сцены в Иерусалиме представитель посольства РФ в Израиле.

"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", - говорится в приветствии.

День России в мире

Хор им. Свешникова - постоянный участник проекта "День России в мире - Russian Day". В июне 2015 года коллектив выступил в Париже, а в 2016 году - в Лондоне. В этом году кроме Иерусалима акция проходит также в Женеве, где выступает Государственный оркестр Татарстана и пианист Денис Мацуев, и Мюнхене, где дает концерт камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга". "День России в мире - Russian Day" - это крупный международный проект, поэтому в его афише представлена, в основном, русская музыка.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.