Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху в письме Путину пожелал процветания и успеха народу России

Общество
12 июня, 23:25 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

В День России в Иерусалиме прошел концерт Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЕРУСАЛИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха народу России в поздравительном письме на имя президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю Дня России.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

"Примите мои теплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха", - написал Нетаньяху в письме на имя российского лидера, текст которого распространила канцелярия израильского премьера.

Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль высоко ценит тесные связи с Российской Федерацией". "Открытый и прямой диалог между нами, находящий отражение в наших частых встречах и телефонных разговорах, был и является неотъемлемой частью сотрудничества между Израилем и Россией и способствует сохранению жизненно важных интересов наших государств", - написал премьер Израиля, обращаясь к президенту РФ. "Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства", - добавил Нетаньяху. Он отметил, что евреи, приехавшие в Израиль из России в начале 90-х годов прошлого века, "изменили лицо израильского общества и создали естественный союз между государствами, союз, который сегодня стал крепче, чем прежде".

Концерт в Израиле в День России

В День России в Иерусалиме прошел концерт Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова. Он состоялся на сцене Международного конференц-центра "Биньяней ха-Ума" в рамках акции "День России в мире - Russian Day".

Народный артист России, солист и режиссер Мариинского театра и художественный руководитель проекта "День России в мире" Юрий Лаптев, который сам принял участие в концерте в Иерусалиме, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что "очень приятно, очень почетно и очень ответственно отметить наш национальный праздник, поделиться нашим праздником, радостью нашего праздника, Дня России, в Иерусалиме, который 5 тысяч лет является центром мира". "Мы делали репертуар очень широким по своему разнообразию: и духовная музыка, и музыка русских композиторов, которая была написана на еврейские народные темы, не так часто у нас звучащие", - указал он.

Репертуар хора им. Свешникова универсален, в него входят как академические сочинения, так и современные композиции в собственных аранжировках, от духовной музыки до фольклора. В Иерусалиме вечером московский коллектив исполнил произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, а также русские и еврейские народные песни в современных обработках.

Приветствие президента

Президент России направил в воскресенье приветствие участникам, гостям и организаторам праздничных мероприятий, приуроченных к проведению "Дня России в мире". Текст обращения зачитал со сцены в Иерусалиме представитель посольства РФ в Израиле.

"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", - говорится в приветствии.

День России в мире

Хор им. Свешникова - постоянный участник проекта "День России в мире - Russian Day". В июне 2015 года коллектив выступил в Париже, а в 2016 году - в Лондоне. В этом году кроме Иерусалима акция проходит также в Женеве, где выступает Государственный оркестр Татарстана и пианист Денис Мацуев, и Мюнхене, где дает концерт камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга". "День России в мире - Russian Day" - это крупный международный проект, поэтому в его афише представлена, в основном, русская музыка.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Салют на Красной площади 12 июня в честь Дня России
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
2
Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле
3
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
4
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
5
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
6
СМИ: на Украине запретили обнародовать решение суда о "миллиардах Януковича"
7
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Темы дня
Загрузка...
Реклама