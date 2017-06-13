В России сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и письменную часть по иностранным языкам сдают выпускники российских школ.

"Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2,8 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ)", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий, на ее выполнение отводится 3,5 часа. Чтобы сдать ЕГЭ по биологии, нужно заработать минимум 36 баллов.

Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 76 тыс. человек, экзамен пройдет почти в 2,3 тыс. Письменный экзамен по немецкому языку в основной период намерены сдавать 1,8 тыс. участников, по французскому языку - более 1 тысячи участников, по испанскому языку - 179 участников.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырех разделов и включает в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится три часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники ЕГЭ по биологии узнают не позднее 27 июня, участники ЕГЭ по иностранным языкам - не позднее 30 июня. Устный экзамен по иностранным языкам выпускникам предстоит сдавать 15 и 16 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. человек - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.