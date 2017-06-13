Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ъ": МВД и Минтранс не поддержали введение преимуществ для мотоциклистов

Общество
13 июня, 5:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В МВД заявили, что идея нецелесообразна, так как, согласно ПДД, если на проезжей части есть соответствующая разметка, то двигаться нужно строго по полосам, а пересечение сплошной линии не допускается

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МВД и Минтранс РФ не поддержали идею законодательно разрешить движение мотоциклистов между рядами. Об этом  пишет газета "Коммерсантъ".

В МВД заявили, что идея нецелесообразна, так как, согласно ПДД, если на проезжей части есть соответствующая разметка, то двигаться нужно строго по полосам, а пересечение сплошной линии не допускается. При этом параллельное движение транспортных средств на одной полосе не запрещается при соблюдении безопасного интервала, добавили в ведомстве.

В Минтрансе также отметили, что в поправках в ПДД нет необходимости. Позиция ведомств доложена первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сообщил "Коммерсанту" его представитель.

Ранее издание сообщало, что Шувалов дал поручение о проработке возможности внесения изменений в правила дорожного движения, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.

Смотрите также

Власти Москвы проведут эксперимент по введению стоп-линии для мотоциклистов

Абызов: введение преимуществ для мотоциклистов позволит сократить пробки на дорогах

В Госдуме считают разумным предложение о преимуществах для мотоциклистов

"Ъ": мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек
3
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
6
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
7
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
Темы дня
Загрузка...
Реклама