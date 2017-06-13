"Ъ": МВД и Минтранс не поддержали введение преимуществ для мотоциклистов

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МВД и Минтранс РФ не поддержали идею законодательно разрешить движение мотоциклистов между рядами. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
В МВД заявили, что идея нецелесообразна, так как, согласно ПДД, если на проезжей части есть соответствующая разметка, то двигаться нужно строго по полосам, а пересечение сплошной линии не допускается. При этом параллельное движение транспортных средств на одной полосе не запрещается при соблюдении безопасного интервала, добавили в ведомстве.
В Минтрансе также отметили, что в поправках в ПДД нет необходимости. Позиция ведомств доложена первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сообщил "Коммерсанту" его представитель.
Ранее издание сообщало, что Шувалов дал поручение о проработке возможности внесения изменений в правила дорожного движения, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Помимо разрешения на движение между рядами, для них могут также выделить отдельную стоп-линию на перекрестках.