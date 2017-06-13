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Правительство Южной Кореи ввело меры по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа

Общество
13 июня, 6:26 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

В конце 2016 года в Южной Корее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, в связи с чем власти были вынуждены уничтожить более 30 млн голов домашней птицы

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СЕУЛ, 13 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вторая волна распространения птичьего гриппа началась в Республике Корея. Как сообщили  представители правительства страны, эксперты подтвердили заражение домашней и дикой птицы высокопатогенным вирусом H5N8.

"Учитывая это, правительство вводит меры борьбы с распространением эпизоотии. В частности, по 25 июня на территории всей страны наложен полный запрет на продажу живой птицы", - отмечается в сообщении. Ранее этот запрет действовал только в районах, где было зафиксировано распространение вируса. К настоящему времени в профилактических мерах уничтожено 184 тыс. голов птицы в 179 хозяйствах.

В конце 2016 года в Южной Корее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, в связи с чем власти были вынуждены уничтожить более 30 млн голов домашней птицы. Это привело к огромным убыткам среди фермеров и резкому росту цен на птицеводческую продукцию.

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