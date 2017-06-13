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На северо-востоке США установилась рекордная жара

Общество
13 июня, 7:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Как поясняют метеорологи, столь резкое повышение температуры является результатом формирования обширной области высокого давления с центром в районе Бермудских островов

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Рекордно жаркая погода установилась на северо-восточном побережье США. Как сообщила  Национальная метеорологическая служба, днем в районе международного аэропорта Ньюарк-Либерти (штат Нью-Джерси) была зафиксирована температура свыше 36 градусов по Цельсию, побив на один градус рекорд 1973 года.

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа температура воздуха достигла 35 градусов, превысив рекорд 1988 года, а в Центральном парке Манхэттена столбики термометра поднялись до 34 градусов, превзойдя показатель 1973 года.

По этой причине власти города Филадельфия (штат Пенсильвания) в понедельник даже приняли решение отпустить учеников государственных школ домой на несколько часов раньше, до наступления жары.

Как поясняют метеорологи, столь резкое повышение температуры является результатом формирования обширной области высокого давления с центром в районе Бермудских островов, что способствует одновременно увеличению температуры и влажности во всей климатической зоне.

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