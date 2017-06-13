В Крым пытались ввезти 235 тыс. зараженных саженцев винограда из Италии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Партия из 235 тыс. зараженных саженцев винограда из Италии задержана в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
"Наличие в саженцах заболевания (бактериального увядания винограда) подтверждено результатами бактериологической экспертизы <…> По результатам осуществления карантинного фитосанитарного контроля зараженная подкарантинная продукция не была допущена в Крым и возвращена экспортирующей стороне", - говорится в сообщении.
Бактериальное увядание винограда (Xylophilus ampelinus) - карантинное заболевание, которое широко распространено в Европе и Южной Африке и пока не зарегистрировано на территории РФ. По данным ученых, зараженные виноградники вырождаются и в последующие годы погибают. Ежегодные потери от заражения растений этим заболеванием составляют до 70% от общего урожая.