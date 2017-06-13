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Индийская молодежь поздравила Россию с праздником в интернете

Общество
13 июня, 10:00 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Всего было записано более 50 видеопоздравлений

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Интернет-фестиваль "Индия поздравляет Россию" прошел в понедельник в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью-Дели. Как сообщил ТАСС сотрудник РЦНК Арсений Старков, первое подобное мероприятие было организовано в 2015 году.

"Впервые Россотрудничество и Международная федерация индийско-российских молодежных клубов (МФИРМК) провели подобное мероприятие в 2015 году. С каждым разом количество участников такого фестиваля постоянно растет", - сказал Старков.

Он отметил, что начиная с середины мая этого года любой индиец мог записать видеопоздравление в адрес россиян и направить его на сайт МФИРМК или на партнерские сайты. Всего набралось более 50 таких поздравлений, самые интересные из которых гости смогли увидеть на встрече в РЦНК. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества совместно с Международной федерацией индийско-российских молодежных клубов и Международным форумом БРИКС.

В зале собрались члены этих организаций, а также студенты, дипломаты, журналисты, представители общественности.

"Этот праздник мы отмечаем сегодня, когда Индия и Россия празднуют 70 лет установления дипотношений, я поздравляю всех с этим праздником и желаю всем успеха и всего доброго", - отметила в своем выступлении перед собравшимися представитель МИД Индии Читра Суреш.

Как сказала ТАСС представитель BRICS International Forum Каролина Манини, которая недавно стала первой в Индии доктором философии (PhD) по теме БРИКС, важно, что, несмотря на все политические перемены в мире, Россия остается верным другом Индии.

"Я хочу сказать спасибо России, которая остается нашим большим другом, и мне приятно быть частью этого события - празднования Дня России. Я желаю вам радости и процветания", - сказала Манини.

В программе праздника также состоялся показ документального фильма, посвященного автопробегу по маршруту, которым в XV веке прошел русский путешественник Афанасий Никитин. Кроме того, гости фестиваля могли познакомиться с фотовыставкой, посвященной России.

Как отметила в разговоре с ТАСС советник посольства РФ в Индии Нана Мгеладзе, такой интернет-формат поздравления Российской Федерации с ее национальным днем безусловно новаторский. "Эта идея, придуманная индийскими молодыми людьми, показывает, насколько искренне индийцы любят нашу страну. Конечно, такая форма поздравления через интернет адресована в первую очередь молодежи, и мы надеемся, что эта инициатива получит развитие и будет поддержана и нашими, российскими молодежными организациями", - сказала Мгеладзе.

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