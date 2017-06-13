Индия согласилась выдать медицинскую визу больному ребенку из Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж распорядилась выдать медицинскую визу пакистанской семье, чтобы пакистанский младенец смог пройти курс лечения в одной из индийских клиник.

Этот случай оказался в центре внимания СМИ Южной Азии, поскольку месяц назад Нью-Дели официально заявил, что ограничивает выдачу медицинских виз пакистанским пациентам из-за очередного резкого обострения отношений между двумя странами.

Согласно новым правилам, теперь, чтобы пакистанцу получить медицинскую помощь в Индии, ему необходимо предварительно обзавестись массой документов и согласований, а рекомендовать лечение должен лично советник пакистанского премьера по международным делам Сартадж Азиз.

Пройти все эти бюрократические ворота крайне сложно, однако отец больного младенца - Рохана, у которого сразу после рождения диагностировали проблемы с сердцем, сумел связаться напрямую с министром иностранных дел Индии, поскольку ребенку требуется серьезное медицинское вмешательство, а в Пакистане подобных операций не делают.

Сначала родители три месяца пытались получить индийскую визу, но получали отказ за отказом. Отчаявшись, отец малыша 24 мая он написал главе индийского МИДа в Twitter: "Почему мой ребенок должен страдать от отсутствия медицинской помощи?". Сварадж ответила 31 мая: "Нет, ребенок не будет страдать. Пожалуйста, свяжитесь с посольством Индии, мы дадим медицинскую визу".

Рохан и его семья получили разрешение въехать в Индию, когда на Линии контроля, разделяющей спорный Кашмир, фактически ежедневно идут перестрелки, в том числе с применением тяжелого вооружения.

"Человечность победила! Благослови всех Всевышний!" - приводит слова отца мальчика газета Hindustan Times.