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Власти Москвы опубликовали данные о неопределившихся квартирах в голосовании по реновации

Общество
13 июня, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Также указывается причина, по которой голоса собственников квартир не были учтены

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы опубликовали информацию о количестве неопределившихся квартир в каждом доме, вошедшем в список для голосования по программе реновации. Соответствующие данные размещены на сайте столичной мэрии.

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Желающим доступна информация о том, голоса собственников какого количества квартир не были учтены в ходе голосования, если такие есть в конкретном доме. Кроме того, указывается причина, по которой их голоса не были учтены (например, "мнения собственников квартиры разделились поровну"). Такие квартиры не будут учтены при подведении итогов голосования.

По словам руководителя департамента информационных технологий столицы Артема Ермолаева, власти не имеют права раскрывать информацию о том, как проголосовали квартиры конкретных соседей, однако дают москвичам полную картину по каждому дому.

"Это поможет тем, кто еще не определился, принять взвешенное решение, а наблюдателям - понять, какое количество квартир будет исключено из итогов голосования", - приводятся на сайте его слова.

Голосование жителей пятиэтажек о возможном включении их домов в программу реновации жилья началось 15 мая и продлится до 15 июня. С полным списком домов, жители которых участвуют в голосовании, можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Всего в перечень вошли 4566 домов.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метрах.

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Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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