В Астраханской области у браконьеров изъяли 800 кг незаконно добытого осетра

Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций будет организована на самом высоком уровнеСпорт 13 июня, 17:17
Минтранс предложил вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозокЭкономика и бизнес 13 июня, 17:08
Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матчеСпорт 13 июня, 17:00
В Екатеринбурге представили 3D-реконструкцию Шигирского идолаНовости Урала 13 июня, 16:58
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президентуПолитика 13 июня, 16:56
Вячеслав Малежик перенес инсультКультура 13 июня, 16:52
Власти КНДР отпустили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмыМеждународная панорама 13 июня, 16:47
В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроникиНовости партнеров 13 июня, 16:44
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантовМеждународная панорама 13 июня, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Астраханской области около 800 кг незаконно добытого осетра, который браконьеры пытались продать на черном рынке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В рамках первого этапа межведомственной операции "Путина" правоохранительные органы пресекли попадание на черный рынок около 800 кг рыбы осетровых видов", - сообщила она.
Ночью в селе Ковшанка был задержан 43-летний житель Володарского района, перевозившего рыбу на автомобиле с выключенными световыми приборами. В салоне машины оперативники обнаружили 26 особей русского осетра и севрюги, еще 167 туш полицейские нашли в тайнике на территории домовладения его родственника. В хозпостройке задержанный установил морозильную камеру, в которой хранил осетров до продажи.
"Ихтиологическое исследование показало, что рыба была выловлена с помощью запрещенных орудий. Полицейские сдали ее на ответственное хранение", - добавила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").