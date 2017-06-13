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В Астраханской области у браконьеров изъяли 800 кг незаконно добытого осетра

Общество
13 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Рыбу перевозил на машине местный житель, который использовал домовладение своего родственника для хранения осетра

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Астраханской области около 800 кг незаконно добытого осетра, который браконьеры пытались продать на черном рынке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках первого этапа межведомственной операции "Путина" правоохранительные органы пресекли попадание на черный рынок около 800 кг рыбы осетровых видов", - сообщила она.

Ночью в селе Ковшанка был задержан 43-летний житель Володарского района, перевозившего рыбу на автомобиле с выключенными световыми приборами. В салоне машины оперативники обнаружили 26 особей русского осетра и севрюги, еще 167 туш полицейские нашли в тайнике на территории домовладения его родственника. В хозпостройке задержанный установил морозильную камеру, в которой хранил осетров до продажи.

"Ихтиологическое исследование показало, что рыба была выловлена с помощью запрещенных орудий. Полицейские сдали ее на ответственное хранение", - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").

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