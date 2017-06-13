Президент Узбекистана выразил соболезнования Путину в связи с автокатастрофой в Забайкалье

ТАШКЕНТ, 13 июня. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил российскому лидеру Владимиру Путину послание, в котором выразил соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирском автобуса в Забайкалье. Об этом сообщила пресс-служба узбекского МИД.

"С чувством глубокой скорби и печали воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирском автобуса в Забайкальском крае", - цитирует пресс-служба послание Мирзиёева. Отмечается, что глава Узбекистана попросил "передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

По последним данным, в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края погибли 14 человек, в том числе водитель, скончавшийся в больнице. Около 40 пассажиров, в том числе несколько детей, получили травмы, одна женщина в критическом состоянии находится в реанимации.