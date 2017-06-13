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Албания предоставила россиянам безвизовый въезд до середины ноября

Общество
13 июня, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Данные правила будут применяться в отношении россиян, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Республика Албания предоставила гражданам РФ безвизовый въезд по 15 ноября 2017 года. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"Советом министров Республики Албания 30 мая 2017 года было принято решение предоставить гражданам России с 31 мая по 15 ноября 2017 года право безвизового въезда в страну. Данные правила будут применяться в отношении граждан России - владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней", - говорится в сообщении министерства. В дипведомстве напомнили о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом.

В МИД обратили внимание, что в отношениях между Россией и Албанией действует соглашение "О взаимных поездках граждан" от 7 апреля 1993 года, в соответствии с которым въезд граждан РФ в Албанию осуществляется по действительным заграничным паспортам и визам.

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