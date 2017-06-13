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Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз

Общество
13 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Желтый уровень опасности означает, что погода в Московском регионе потенциально опасна

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на 13 июня. Об этом сообщили во вторник в Гидрометцентре РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении и сайте метеослужбы.

Желтый уровень является третьим из пяти уровней опасности. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях также объявили желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.

Грозовой дождь в сопровождении порывистого ветра ожидается 13 июня в Московском регионе. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, по области - 17-22 градуса. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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