Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе на 13 июня. Об этом сообщили во вторник в Гидрометцентре РФ.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении и сайте метеослужбы.
Желтый уровень является третьим из пяти уровней опасности. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях также объявили желтый уровень опасности, уточнили в Гидрометцентре.
Грозовой дождь в сопровождении порывистого ветра ожидается 13 июня в Московском регионе. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов тепла, по области - 17-22 градуса. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.