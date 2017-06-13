Ледоход на реке Печора в Ненецком округе завершился

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Ледоход на Печоре в Ненецком автономном округе завершился. Как сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона, на реке ожидается вторая волна половодья.

"На выходе в Печорскую губу осталась небольшая ледовая перемычка, однако она не влияет на ход уровня по реке Печора. В течение суток перемычка разрушится, выше по течению до истока река очистилась. Таким образом, ледоход на главной водной артерии Ненецкого округа завершен", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, по всей Печоре начинает формироваться половодье. На малых тундровых реках Колве, Суле, Адзьве происходит стабильный спад уровня воды, на них весеннего половодья не ожидается.

На Нижней Печоре и ее притоках в соседней Республике Коми половодье вызвано одновременным повышением температуры воздуха, таянием снега и обильными дождями. Подъем уровня воды происходит на чистой воде, уровни превышают норму на 3-4 м, неблагоприятные отметки - на 1,5-2 м. Вода уже превысила опасные отметки на постах "Мутный Материк" и "Усть-Цильма". По прогнозу, рост уровней продолжится, сохранение критических уровней воды на Нижней Печоре на участке Мутный Материк - Ермицы будет удерживаться в течение 3-4 суток.