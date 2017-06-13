Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других, в том числе в Москве, были провокации, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в понедельник акции протестов.

"Во многих городах России были различные акции. Там, где они проходили в соответствии с правилами, в согласованных местах и в согласованное время, они прошли достаточно организованно, мирно, без проблем. В нескольких городах, в том числе в Москве, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. Наряду с согласованным митингом на проспекте Сахарова, который прошел абсолютно без проблем, были и провокационные действия", - указал он.

Песков добавил, что в таких случаях "органы правопорядка сделали все, что от них требовалось, для обеспечения этого самого правопорядка".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не считают опасными митинги, где граждане выражают свою гражданскую позицию, однако предупреждают об опасностях, которые исходят от провокаторов. "Проведение подобного рода мероприятий (митингов) в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет, - заявил Дмитрий Песков. - Опасными являются провокационные проявления".

"Это нормальный процесс, когда люди высказывают свою позицию", - подчеркнул представитель Кремля. Провокации на митингах представляют опасность для окружающих, "а вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный праздник, действия группы провокаторов несли опасность для граждан", добавил он. "В отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка принимают необходимые действия", - отметил Песков. Комментируя призывы США выпустить "мирных демонстрантов", задержанных в Москве, он заявил, что Кремль не согласен с такой постановкой вопроса и не может прислушаться к такому призыву. "Те, кто проводил мирные мероприятия, прекрасно провели время в ряде городов РФ, - констатировал Песков. - Те, кто занимался провокационными действиями в нарушение законодательства, в отношении них были приняты действия в полном соответствии с нашим законодательством".