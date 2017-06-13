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Дума намерена просить правительство приравнять водительские права белорусов к российским

Общество
13 июня, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В Думе считают, что такая постановка вопроса полностью соответствует договору о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума 14 июня намерена принять обращение к правительству РФ с просьбой уравнять в правах на территории РФ российских и белорусских водителей. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам заседания Совета Думы.

"Завтра дополнительно в начале заседания будет рассматриваться проект постановления Государственной думы об обращении в правительство РФ. Суть хорошо известна. Речь идет о том, чтобы водители - граждане Белоруссии были приравнены в возможности управления транспортным средством к российским водителям", - отметил Мельников. То есть, добавил он, депутаты намерены просить правительство сделать "водительские удостоверения белорусов действительными на территории РФ".

"Эта тема довольно чувствительная. Мы считаем, что такая постановка вопроса полностью соответствует договору о создании Союзного государства России и Белоруссии", - заключил вице-спикер.

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