В России появится новый официальный праздник - День миротворца

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. День российского военного миротворца скоро появится в числе официальных российских праздников.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Мы активно поддерживаем тот проект указа, который Министерство обороны уже внесло на рассмотрение, о том, чтобы в России был День миротворца, чтобы мы могли сказать правду о тех наших военнослужащих, которые уберегли десятки и сотни тысяч людей", - сказал он.

Озеров отметил, что конкретную дату проведения Дня миротворца необходимо обсудить с ветеранскими организациями. "У нас существует достаточно большое ветеранское движение миротворцев, надо будет с ними посоветоваться. Возможно, это станет тем днем, когда началась первая миротворческая операция России в осетино-грузинском конфликте, которой руководил Сергей Шойгу. Должны, прежде всего, решать, участники тех событий", - подчеркнул сенатор.

В свою очередь, начальник оперативного управления - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Игорь Смолий сообщил, что межведомственное согласование этого документа почти завершено. Кроме того, непосредственно в Минобороны организована работа по созданию ведомственной медали "Участнику миротворческой операции".

"Учитывая значительный вклад российских военных миротворцев в поддержание мира и безопасности как в миссии ООН, так и на постсоветском пространстве, нами совместно с заинтересованными органами исполнительной власти подготовлен проект указа президента РФ об установлении в Вооруженных силах России Дня российского военного миротворца", - сказал Смолий.

Миротворческие силы были введены в зону грузинско-югоосетинского конфликта 14 июля 1992 года в разгар ожесточенных боев за Цхинвал. Ввод миротворцев стал возможным благодаря подписанному в Сочи 24 июня 1992 года четырехстороннему (Россия, Грузия, Северная и Южная Осетии) соглашению о принципах урегулирования этого конфликта. Согласно ему, они 16 лет охраняли хрупкий мир в зоне грузино-осетинского конфликта. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и миротворческая миссия в Южной Осетии была завершена.