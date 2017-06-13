В КоАП внесут поправки об ответственности за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы после принятия закона об ответственном обращении с животными будут инициировать внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение животным ущерба другим людям. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

По его словам, сейчас в законодательстве нет четкого определения, что такое жестокое обращение с животными. В частности, нет его в статье 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.

Как отметил депутат, закон об ответственном обращении с животными - это первый шаг в формировании новой сферы правового регулирования. "Следующий шаг - это принятие изменений в КоАП. На основании норм запретительных и разрешительных, которые будут в новом законе, появится новая административная ответственность. Это пять новых статей", - сказал Панов.

Он уточнил, что будет инициировано введение административной ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными и непосредственно за жестокое обращение с животными, в том числе за счет условий их содержания. "В том числе вводится и статья, которая позволяет повысить безопасность жителей: если животное, которое имеет владельца, нанесло ущерб здоровью или имуществу других граждан, он также будет подлежать административной ответственности", - отметил Панов.

Парламентарий добавил, что следующим этапом будет уточнение статьи 245 УК РФ на основании норм, которые будут приняты в КоАП и федеральном законе.

Законопроект готов ко второму чтению

В свою очередь, председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева напомнила, что законопроект об ответственном обращении с животными был принят в первом чтении еще в 2011 году, с тех пор к нему поступило "более 300 поправок, прямо противоположных".

"Мы актуализировали закон. Но это только начало той основы, которую мы будем дорабатывать в комитете еще несколько лет. Последуют поправки в Кодекс об административных правонарушениях", - сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что законопроект готов ко второму чтению, которое должно состояться 20 июня. "Мы ждем, что к нам придет на принятие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов", - добавила парламентарий.

Тимофеева обратила внимание на то, что не все нормы закона начнут работать сразу после его одобрения Госдумой и Советом Федерации и подписания президентом. "Есть отлагательные нормы: когда начнется лицензирование цирков и зоопарков, когда и как мы будем отправлять на дожитие и фиксировать диких животных, которые живут в квартирах", - сказала она.

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных, проект закона обязывает владельцев "обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного", и запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека и т. д.