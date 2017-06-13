Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КоАП внесут поправки об ответственности за жестокое обращение с животными

Общество
13 июня, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Зампредседателя комитета Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов отметил, что сейчас в законодательстве нет четкого определения, что такое жестокое обращение с животными

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы после принятия закона об ответственном обращении с животными будут инициировать внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение животным ущерба другим людям. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

По его словам, сейчас в законодательстве нет четкого определения, что такое жестокое обращение с животными. В частности, нет его в статье 245 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.

Как отметил депутат, закон об ответственном обращении с животными - это первый шаг в формировании новой сферы правового регулирования. "Следующий шаг - это принятие изменений в КоАП. На основании норм запретительных и разрешительных, которые будут в новом законе, появится новая административная ответственность. Это пять новых статей", - сказал Панов.

Он уточнил, что будет инициировано введение административной ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными и непосредственно за жестокое обращение с животными, в том числе за счет условий их содержания. "В том числе вводится и статья, которая позволяет повысить безопасность жителей: если животное, которое имеет владельца, нанесло ущерб здоровью или имуществу других граждан, он также будет подлежать административной ответственности", - отметил Панов.

Парламентарий добавил, что следующим этапом будет уточнение статьи 245 УК РФ на основании норм, которые будут приняты в КоАП и федеральном законе.

Законопроект готов ко второму чтению

В свою очередь, председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева напомнила, что законопроект об ответственном обращении с животными был принят в первом чтении еще в 2011 году, с тех пор к нему поступило "более 300 поправок, прямо противоположных".

"Мы актуализировали закон. Но это только начало той основы, которую мы будем дорабатывать в комитете еще несколько лет. Последуют поправки в Кодекс об административных правонарушениях", - сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что законопроект готов ко второму чтению, которое должно состояться 20 июня. "Мы ждем, что к нам придет на принятие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов", - добавила парламентарий.

Тимофеева обратила внимание на то, что не все нормы закона начнут работать сразу после его одобрения Госдумой и Советом Федерации и подписания президентом. "Есть отлагательные нормы: когда начнется лицензирование цирков и зоопарков, когда и как мы будем отправлять на дожитие и фиксировать диких животных, которые живут в квартирах", - сказала она.

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных, проект закона обязывает владельцев "обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного", и запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека и т. д.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Усиление ответственности за жестокое обращение с животными
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
2
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
3
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
4
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
5
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
6
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз
7
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама