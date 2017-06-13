Песков уверен, что фильм Стоуна о президенте РФ получился качественным и "раскрыл Путина"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Владимире Путине, не мог создать некачественную картину.
"Оливер Стоун - очень талантливый режиссер, очень необычный режиссер, и из-под его пера не мог выйти некачественный материал, - заявил он журналистам. - Поэтому давайте дождемся, посмотрим сами и убедимся, насколько это фильм, который раскрывает Путина для тех, кто пожелает с ним ознакомиться".
Отвечая на вопрос, удастся ли с помощью фильма Стоуна донести до запада альтернативную точку зрения о российском президенте, Песков напомнил слова самого главы государства о том, что на Западе "местами доминируют русофобские настроения, граничащие с политической шизофренией". "Конечно, в состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить, но тем не менее, когда ситуация перейдет в состояние ремиссии, я думаю, что такие шансы появятся", - добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, смотрел ли президент первую серию фильма, которая накануне вышла в эфир в США, Песков сказал: "Она шла не у нас, это (телеканал) Showtime в США, вчера была первая серия, сегодня - вторая. Премьера идет там, потом - Европа, и, насколько мы знаем, (права на трансляцию фильма в России) закупил Первый канал. Поэтому дождемся, когда будут показывать у нас".
Оливер Стоун ранее назвал своей задачей при съемках четырехсерийного документального фильма "Интервью с Путиным", вышедшего в США, не споры, не стремление переубедить собеседника, а создание всеобъемлющего портрета политического лидера. Отвечая на вопрос о том, почему он не пытался спорить со своим собеседником, Стоун в интервью в The Guardian отметил, что не стремился изменить позицию собеседника: "это не входило в мою задачу". Целью в данном случае было "создание всеобъемлющего портрета" политического лидера нашего поколения, сказал Стоун. По свидетельству режиссера, он пытался продемонстрировать позицию Владимира Путина, которая не очень-то отличается от подхода к проблемам многих других политических деятелей.