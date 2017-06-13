Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков уверен, что фильм Стоуна о президенте РФ получился качественным и "раскрыл Путина"

Общество
13 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь Путина назвал Стоуна очень талантливым и необычным режиссером, который не мог создать некачественную картину

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Владимире Путине, не мог создать некачественную картину.

"Оливер Стоун - очень талантливый режиссер, очень необычный режиссер, и из-под его пера не мог выйти некачественный материал, - заявил он журналистам. - Поэтому давайте дождемся, посмотрим сами и убедимся, насколько это фильм, который раскрывает Путина для тех, кто пожелает с ним ознакомиться".

Смотрите также
Оливер Стоун

Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"

Отвечая на вопрос, удастся ли с помощью фильма Стоуна донести до запада альтернативную точку зрения о российском президенте, Песков напомнил слова самого главы государства о том, что на Западе "местами доминируют русофобские настроения, граничащие с политической шизофренией". "Конечно, в состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить, но тем не менее, когда ситуация перейдет в состояние ремиссии, я думаю, что такие шансы появятся", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, смотрел ли президент первую серию фильма, которая накануне вышла в эфир в США, Песков сказал: "Она шла не у нас, это (телеканал) Showtime в США, вчера была первая серия, сегодня - вторая. Премьера идет там, потом - Европа, и, насколько мы знаем, (права на трансляцию фильма в России) закупил Первый канал. Поэтому дождемся, когда будут показывать у нас".

Оливер Стоун ранее назвал своей задачей при съемках четырехсерийного документального фильма "Интервью с Путиным", вышедшего в США, не споры, не стремление переубедить собеседника, а создание всеобъемлющего портрета политического лидера. Отвечая на вопрос о том, почему он не пытался спорить со своим собеседником, Стоун в интервью в The Guardian отметил, что не стремился изменить позицию собеседника: "это не входило в мою задачу". Целью в данном случае было "создание всеобъемлющего портрета" политического лидера нашего поколения, сказал Стоун. По свидетельству режиссера, он пытался продемонстрировать позицию Владимира Путина, которая не очень-то отличается от подхода к проблемам многих других политических деятелей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Стоун, Оливер Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
Празднование Дня России на Тверской улице
13
Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз
4
Черные аисты вернулись в Подмосковье после векового отсутствия
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
7
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
Темы дня
Загрузка...
Реклама