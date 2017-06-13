Рабочая группа подкомитета по туризму ГД займется доработкой закона о курортном сборе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специальная рабочая группа по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма будет создана в подкомитете по туризму Госдумы и займется доработкой законопроекта о курортном сборе. Об этом сообщил ТАСС замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

"Мы будем сейчас работать, создадим рабочую группу в подкомитете по туризму над предложениями по корректировке налоговой политики в сфере индустрии туризма", - сказал он, пояснив, что эта группа займется доработкой законопроекта о курортном сборе.

По словам Кривоносова, "заинтересованные регионы будут присылать своих представителей, и мы будем систематически проводить совещания, и в первую очередь выслушивать пожелания регионов, как сделать так, чтобы эта работа стала более эффективной".

Он отметил, что по мнению членов профильного комитета Госдумы, владельцы индивидуальных средств размещения смогут обойти обязательный сбор. Также доработки требуют вопросы администрирования платежей, которые при реализации законопроекта в нынешней редакции могут, по мнению Кривоносова, привести к появлению коррупционной составляющей.

Кроме того, курортный сбор - это дополнительный налог в кризис, который может в несколько раз увеличить стоимость туристического продукта, отметил замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Наша задача - снижать (стоимость турпродукта - прим. ТАСС), чтобы цена соответствовала качеству. А здесь получается в любом случае это ведет к повышению - неважно, кто платит, предприятие или гости-туристы", - отметил он.

Законопроект о курортном сборе

Речь идет о правительственном законопроекте, который предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в мае этого года.

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта. При этом определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. В документе говорится, что полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.