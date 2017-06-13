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В Госдуме предложили ограничить допустимое число кошек в квартире

Общество
13 июня, 14:50 UTC+3

Также появится норма о лицензировании цирков, зоопарков, зоосадов, океанариумов и дельфинариев

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Норматив, устанавливающий предельное количество животных, которых будет разрешено содержать в квартире определенной площади, может появиться в России. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной поправкам к законопроекту об ответственном обращении с животными.

"Отдельно у нас (в законопроекте) появляется сложный механизм - нормы содержания. Мы должны определить, что такое хорошо, а что такое плохо при содержании животных", - сказал Панов.

"Есть крайность, когда есть 50 животных, проживающих в одной квартире, что нарушает права других жителей. Нормы будут разработаны подзаконными актами, это будут ветеринарные нормы, которые определят, например, что кошке необходимо такое-то количество квадратных метров, и это необходимый метраж для проживания, который будет обеспечивать ее потребности", - добавил он.

По словам Панова, имея эти нормы, "можно будет посчитать предельное количество кошек или собак, которые могут находиться в одной квартире".

Он отметил, что в законопроекте появится норма о лицензировании цирков, зоопарков, зоосадов, океанариумов и дельфинариев. "Мы часто становимся свидетелями, когда появляются передвижные форматы того же самого дельфинария. Вы прекрасно понимаете, что такое перевезти дельфина в какой-то цистерне", - добавил Панов. При этом он подчеркнул, что это можно рассматривать как жестокое обращение, потому что "дельфин не должен жить в цистерне, у него совершенно другие потребности".

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. В документе выделяются несколько категорий животных, проект закона обязывает владельцев "обеспечивать условия, соответствующие биологическим и индивидуальным особенностям животного", и запрещает любое причинение вреда животным (в том числе и при дрессировке), жестокое их умерщвление, натравливание на других зверей и человека и т. д.

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