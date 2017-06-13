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Более 250 точек для пикников обустроили в природно-исторических парках Москвы

Общество
13 июня, 15:21 дата обновления: 13 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Также для москвичей и гостей столицы в парках открыты 185 волейбольных, баскетбольных и футбольных площадок, площадок для игры в мини-футбол, бадминтон и настольный теннис

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© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 250 пикниковых точек, 370 спортивных и детских площадок, а также 14 экологических троп общей протяженностью более 25 км будут доступны посетителям природно-исторических парков Москвы летом текущего года. Об этом сообщил журналистам руководитель ГБПУ "Мосприрода" столичного департамента природопользования Игорь Рябоконь.

"Москвичи смогут посетить более 250 пикниковых точек, оборудованных мангалами, урнами, скамейками и навесами на территориях природно-исторических парков "Измайлово", "Косинский", "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Битцевский лес", "Москворецкий", "Покровское-Стрешнево", "Тушинский", природных и ландшафтных заказников "Теплый Стан", "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", лесопарков Химкинский, Хлебниковский, Крюковский", - сказал он.

Также москвичи и гости столицы смогут посетить 185 волейбольных, баскетбольных и футбольных площадок, площадок для игры в мини-футбол, бадминтон, настольный теннис. На всех основных природных территориях обустроено 185 детских площадок.

Кроме того, для отдыха будет доступно 14 экологических троп общей протяженностью более 25 км, 78 экскурсионных маршрутов. Полный перечень с адресами размещен на сайте ГБПУ "Мосприрода".

Веломаршруты и вольеры

"В настоящее время на особо охраняемых природных территориях создано 12 веломаршрутов протяженностью более 69 км в парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево", "Кузьминки-Люблино", в заказниках "Теплый Стан", "Долина реки Сетунь", на территории национального парка "Лосиный остров", а также в лесопарке "Кусково", парке "Измайлово", "Царицыно" (по территории долины реки Язвенки, вдоль Шипиловского проезда и на территории Бирюлевского дендропарка", - добавил Рябоконь.

Также в "Битцевском лесу" будет действовать пятикилометровый прогулочный маршрут для активного отдыха.

Экспозиции животных можно будет увидеть в парках "Покровское-Стрешнево", "Измайлово", "Тропаревский", "Москворецкий", "Серебряный бор", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Теплый Стан", "Крюковский". Здесь будут работать 11 вольерных комплексов с совами, фазанами, курами, гусями, белками, козами, овцами.

На всех основных особо охраняемых природных территориях предусмотрены пункты проката спортивного инвентаря (велосипеды, лодки, катамараны, пляжный инвентарь). Также в ландшафтных заказниках "Тропаревский", "Теплый стан", лесопарке "Терлецкий" и 25-м квартале Баковского лесопарка есть услуги катания на лошадях.

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