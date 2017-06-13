В Нарьян-Маре 16 июня пройдет акция "Всероссийский день посадки леса"

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Акция "Всероссийский день посадки леса" пройдет в Нарьян-Маре 16 июня - из-за холодной погоды позднее на несколько недель, чем в целом по стране, сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.
"Она состоится в ближайшую пятницу, 16 июня. В этом году сроки проведения "Всероссийского дня посадки леса", как и других экологических акций, были сдвинуты из-за затянувшейся в регионе зимы", - сказали в пресс-службе.
Специалисты регионального центра природопользования и охраны окружающей среды уточнили, что в 2017 году погодные условия на территории НАО позволяют провести акцию исключительно в ближайшие несколько дней. Как только на саженцах появятся почки, производить посадку будет поздно.
Для проведения акции часть саженцев будет заготовлена организаторами 14 июня. Березу и лиственницу выкапывают традиционно в полосе газопровода Василково - Нарьян-Мар и на участках линий электропередач, где по правилам эксплуатации лесных насаждений быть не должно.
Заявки о бесплатной выдаче указанных саженцев Ненецкое лесничество будет принимать от жителей города до 14 июня. Саженцы других растений, в том числе сирени, черемухи и рябины предлагается приобретать за деньги.
В 2016 году общественная акция "Всероссийский день посадки леса" в регионе была проведена 21 мая. Тогда в Нарьян-Маре и поселке Искателей было высажено более 400 саженцев березы. В акции приняли участие 315 человек.