В РФ появится электронная база данных об участниках Первой мировой войны

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Росархив и Министерство обороны РФ планируют запустить проект по оцифровке картотеки бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны.

На базе этой картотеки будет создана электронная база данных, заявила представитель Федерального архивного агентства (Росархив) Татьяна Занина.

"После Первой мировой войны военный плен впервые превратился в массовое явление, - подчеркнула она, выступая на совместном с Международным Комитетом Красного Креста круглом столе "1914-1918: Документы о военнопленных и репатриированных Первой мировой войны в архивах Европы". - Из 60 млн человек, призванных под ружье и в той или иной степени участвовавших в военных действиях, более 8 млн оказались военнопленными. Из них порядка 2,4 млн составили солдаты и офицеры российской армии".

По ее словам, картотека насчитывает свыше 7 млн карточек и содержит информацию о погибших и без вести пропавших солдатах Русской императорской армии, а также о военнопленных.