Суд в Тамбове оштрафовал учителя за оскорбление ученицы из-за запаха духов

ТАМБОВ, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Тамбове признал педагога одной из школ города виновной в оскорблении ученицы. Как сообщает сегодня прокуратура региона, учительница некорректно высказалась в адрес ребенка из-за запаха духов, который ощущался в классе.

"Мировой суд Тамбова привлек к административной ответственности учительницу одной из школ города по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (Оскорбление другого лица, выраженное в неприличной форме) за некорректное высказывание в адрес ученицы", - сказано в сообщении прокуратуры. Как было отмечено, заявление от матери девочки об инциденте поступило в прокуратуру Октябрьского района города.

В начале января нынешнего года педагог, войдя в класс, почувствовала резкий запах духов. Решив, что запах исходит именно от девочки, учительница в присутствии других учеников произнесла в адрес школьницы оскорбительное слово. Как пояснили в прокуратуре, высказывание в адрес несовершеннолетней было признано неприличной языковой формой, унижающей честь и достоинство человека.

Решением суда учительница заплатит штраф в 1,5 тыс. рублей.