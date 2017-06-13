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Суд в Тамбове оштрафовал учителя за оскорбление ученицы из-за запаха духов

Общество
13 июня, 16:21 UTC+3

Решением суда учительница заплатит штраф в 1,5 тыс. рублей

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ТАМБОВ, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Тамбове признал педагога одной из школ города виновной в оскорблении ученицы. Как сообщает сегодня прокуратура региона, учительница некорректно высказалась в адрес ребенка из-за запаха духов, который ощущался в классе.

"Мировой суд Тамбова привлек к административной ответственности учительницу одной из школ города по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (Оскорбление другого лица, выраженное в неприличной форме) за некорректное высказывание в адрес ученицы", - сказано в сообщении прокуратуры. Как было отмечено, заявление от матери девочки об инциденте поступило в прокуратуру Октябрьского района города.

В начале января нынешнего года педагог, войдя в класс, почувствовала резкий запах духов. Решив, что запах исходит именно от девочки, учительница в присутствии других учеников произнесла в адрес школьницы оскорбительное слово. Как пояснили в прокуратуре, высказывание в адрес несовершеннолетней было признано неприличной языковой формой, унижающей честь и достоинство человека.

Решением суда учительница заплатит штраф в 1,5 тыс. рублей. 

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