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Медведев продлил полномочия ректора Северо-Кавказского университета

Общество
13 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Алина Левитская назначена ректором на два года

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переназначил Алину Левитскую ректором Северо-Кавказского федерального университета. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, Левитская назначена ректором сроком на два года. Она занимает этот пост с мая 2012 года.

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