Медведев продлил полномочия ректора Северо-Кавказского университета

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переназначил Алину Левитскую ректором Северо-Кавказского федерального университета. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, Левитская назначена ректором сроком на два года. Она занимает этот пост с мая 2012 года.