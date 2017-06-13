ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает крайне важным решить проблему нехватки школ на Северном Кавказе, чтобы противодействовать тем, кто попытается вовлечь молодежь в экстремистскую деятельность.

На совещании по строительству новых школ в округе председатель правительства заявил, что данную проблему необходимо решить, поскольку это "вопрос сохранения единого культурного пространства страны, а также противодействие тем, кто пытается вовлечь подростков, молодежь в противоправную и экстремистскую деятельность".

Глава кабинета министров объяснил нехватку школ на Северном Кавказе, прежде всего, демографической ситуацией.

"Здесь рождается много детей, живет много молодежи и социальная инфраструктура должна соответствовать их потребностям, особенно это касается сферы образования", - сказал Медведев. По его словам, "качественное образование является важным везде, на Кавказе, в частности, потому что это хороший трамплин для будущих достижений и от него во многом зависит выбор профессии, жизненные перспективы каждого человека".

Премьер, прибыв во Владикавказ, посетил среднюю школу, Академию борьбы и Государственную филармонию. Сначала глава правительства отправился в село Новая Саниба, где осмотрел вновь отстроенную и отремонтированную школу.

Учебное заведение было основано в 1927 году, а сейчас после ремонта отвечает самым современным требованиям. Медведев осмотрел классы, ознакомился с учебным оборудованием. После этого премьер-министр приехал в Академию вольной борьбы им.Хадарцева - крупнейшее на юге России, уникальное по уровню оснащенности учреждение для занятия вольной борьбой. При академии действует интернат для одаренных детей с круглосуточным пребыванием. На территории комплекса расположены столовая, бассейн, сауна, тренажерный зал. Медведев осмотрел основной зал академии - одновременно в нем могут заниматься сто спортсменов, сфотографировался с учениками, осмотрел тренажерное оборудование. Премьер-министр также посетил Государственную республиканскую филармонию. Она была открыта в 1944 году в здании евангельско-лютеранской кирхи, принадлежащей немецкой общине Владикавказа. Оно выстроено в духе поздней церковной готики и является единственным зданием подобной архитектуры на юге России. В прошлом году филармония открылась после генерального ремонта. Дирижер Валерий Гергиев, который принимал участие в реконструкции филармонии, встретил премьер-министра у дверей и подробно рассказал о работах, проведенных во время реконструкции. Глава правительства осмотрел интерьеры и прошел в зал, по достоинству оценив его после реконструкции. "Зал качественный получился", - сказал Медведев. После этого Гергиев предложил Медведеву вместе с сопровождавшими его лицами занять зрительские места и в честь гостей филармонии был дан мини-концерт. Для собравшихся был исполнен один из этюдов Шопена, а затем хор в национальных костюмах спел несколько песен, в том числе осетинскую народную песню косарей и известную композицию Игоря Матвиенко на стихи Александра Шаганова "Выйду ночью в поле с конем". После этого премьер сам поднялся на сцену, где Гергиев подробно рассказал об ее устройстве, продемонстрировав, в частности, работу светотехники. Затем премьер-министр отправился в здание республиканского правительства для проведения совещания.