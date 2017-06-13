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Минобрнауки запросило дополнительно 10,9 млрд рублей на строительство школ в 2017 году

Общество
13 июня, 18:25 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 13, июня. /ТАСС

В случае изыскания дополнительных средств федерального бюджета данные средства будут направлены в 23 региона на строительство и выкуп 35 объектов образования общей мощностью 18,3 тысячи мест

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ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Минобрнауки запросило у Минфина дополнительно 10,9 млрд руб. на финансирование программы строительства новых школ в РФ в 2017 году, сообщила глава министерства глава министерства образования Ольга Васильева.

"В соответствии с вашим поручением, Дмитрий Анатольевич, Минобрнауки представил в Минфин информацию о дополнительной потребности субъектов РФ в средствах федерального бюджета в объеме 10,9 млрд руб. на 2017 год дополнительно", - сказала Васильева, выступая на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по вопросу строительства новых школ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В случае изыскания дополнительных средств федерального бюджета данные средства будут направлены в 23 региона на строительство и выкуп 35 объектов образования общей мощностью 18,3 тыс. мест, из них четыре региона СКФО - Дагестан, Ингушетия, Ставропольский край и Чеченская Республика, где планируется построить, приобрести девять новых объектов образования общей мощностью 5,144 тыс. мест", - добавила она.

По словам Васильевой, потребность в новых школах очень высока и некоторые субъекты РФ предлагают переформатировать программу. Одни предлагают перейти от механизма замещения затрат на механизм софинансирования, но в этом случае, по словам Васильевой, есть риск недофинансирования строительства школ со стороны регионов.

Другие регионы предлагают включить в госпрограмму РФ "Развитие образования 2013-2020" подпрограмму или разделы по отдельным регионам. Но в этом случае, по мнению главы Минобрнауки, может произойти разделение на приоритетные и не приоритетные регионы.

"Мы предлагаем, прекрасно понимая необходимость строительства школ в СКФО, в 2018 году, изыскать под отдельную программу 5 млрд руб., в 2019 - 10 млрд руб.", - сказала Васильева.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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