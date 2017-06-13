Медведев: программа поставки в регионы школьных автобусов будет продолжена

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что программа поставки в регионы школьных автобусов будет продолжена в нынешнем и в ближайшие годы. Глава кабинета министров заверил, что при перевозках детей власти постараются найти "золотую середину" для обеспечения безопасности.

На встрече с победителями предварительного голосования "Единой России" глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что хотя проблемы школ должны решаться региональными властями, но фактически на это не всегда хватает денег. Председатель правительства напомнил, что из-за этого пришлось начать программу по поставкам школьных автобусов в регионы. "Программа дала очень неплохой результата, у нас всего по стране бегает около 30 тыс. автобусов, из них где-то треть мы смогли поменять за последние годы. Это очень хороший результат", - отметил Медведев.

Тем не менее, по его словам, "даже те автобусы, которые мы покупали, уже накопили определенный процент износа". "Поэтому мы эту программу обязательно продолжим, потому что она попадает в две цели: с одной стороны, она помогает школам решать транспортную проблему, а с другой - поддерживает наш автопром. Наши автобусы все теперь хорошего качества, на них приятно ездить, они сделаны по самым современным международным автомобильным стандартам", - заверил премьер. Он пообещал: "Мы эту программу продолжим и в этом году и, я думаю, в ближайшие годы, размер средств будет варьироваться в зависимости от текущей ситуации, но меньше, чем 1,5-2 млрд рублей мы в ближайшие годы выделять не должны". Он добавил, что по возможности будет выделяться еще больше средств.

Говоря о безопасности перевозок детей, председатель правительства сообщил, что приказа Министерства транспорта о запрете перевозки детей на автобусах старше 10 лет не издавалось. "Есть поручение, связанное с необходимостью более спокойного анализа ситуации с автопарком и возможности эксплуатации автобусов, у которых срок эксплуатации уже более 10 лет", - констатировал премьер. Он пояснил, что "десятилетний автобус может быть и абсолютно нормальный, и абсолютно убитый, поэтому меры технического контроля действительно важны". "Минтранс такой приказ подготовит, и мы постараемся найти золотую середину так, чтобы безопасность была обеспечена и, чтобы парк не простаивал", - заверил глава кабинета министров.