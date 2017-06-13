СПЧ создаст подкомиссию по защите прав журналистов, освещающих публичные акции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) создадут подкомиссию, которая будет заниматься защитой прав журналистов, освещающих публичные акции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте совета.

"Мы хотим, чтобы в дальнейшем журналисты знали координаты этой подкомиссии и обращались к нам в тех случаях, когда у них возникают проблемы при исполнении обязанностей по освещению публичных акций", - приводятся в сообщении слова главы СПЧ Михаила Федотова.

Такое решение было принято в ходе рабочего совещания членов СПЧ, наблюдавших за массовыми мероприятиями в Москве 12 июня.

Работу подкомиссии возглавит глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Накануне на проспекте Сахарова прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек. В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 были задержаны.