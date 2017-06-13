США впервые не поздравили РФ с Днем России

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов впервые не направили РФ поздравление с Днем России, сообщает российское посольство в США.
"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.