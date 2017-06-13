Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США впервые не поздравили РФ с Днем России

Общество
13 июня, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Российское посольство в США в Facebook написало: "Выводы делайте сами"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов впервые не направили РФ поздравление с Днем России, сообщает российское посольство в США.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
2
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
3
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
4
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Reuters: Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с арабскими странами
7
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
Темы дня
Загрузка...
Реклама